Qionah (11): ‘Teleporterende auto’s? Over 100 jaar zijn ze er’

Hoewel auto’s dankzij elektrificatie steeds schoner worden, maakt Qionah zich zorgen over de vraag hoe schoon de wereld gaat zijn als zij later groot is. “Er wordt veel te weinig gedaan voor een beter milieu. Het zou al helpen als mensen geen troep meer op straat zouden gooien.”

Ze tekende haar ‘auto van de toekomst’: een auto zonder vervuilende uitstoot, met koplampen die in regenboogkleuren schijnen en wielen die kunnen inklappen als de auto gaat vliegen. “Deze auto kan je ook ergens heen teleporteren. Je stapt gewoon in en dan hup, ben je er.”

Mijlpalen

Volgens Qionah moeten duurt het nog ongeveer 100 jaar voordat er teleporterende auto’s zijn. Gelukkig staan er voor die tijd al de nodige mijlpalen gepland. Volgens Erwin Jongh, programmamanager Zero Emission voor Toyota, gaat die ontwikkeling op kortere termijn vooral om stappen richting uitstootvrije auto’s, die steeds vaker de lucht zelfs schoner achterlaten dat dat -ie was.

“Volgend jaar zomer zijn de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Parijs. Er zullen dan 5000 waterstoftaxi’s door de stad rijden”, vertelt hij. “Waterstofauto’s werken op een brandstofcel die de buitenlucht tijdens het rijden filtert. Ze halen schadelijke stoffen, zoals fijnstof, stikstof en zwavel uit de lucht.”

Taxivloot op waterstof

Parijs heeft nu al ’s werelds grootste taxivloot op waterstof, onder het label Hype. In de aanloop naar zomer 2024 worden nog veel meer dieseltaxi’s vervangen door de waterstofauto van Toyota, de Mirai.

“Een volwassene ademt jaarlijks ongeveer 4,7 miljoen liter lucht in en uit. De Mirai filtert elke 10.000 kilometer hetzelfde volume aan lucht”, rekent Jongh voor. “Waterstoftaxi’s zijn dus een uitkomst voor steden zoals Parijs, maar ook Amsterdam, waar de luchtkwaliteit een groot probleem is.”

Win-win

Met name deeltaxi’s op waterstof zijn een oplossing voor steden met veel verkeer en weinig parkeerplekken – denk bijvoorbeeld aan onze eigen hoofdstad. “De gemeente ziet het liefst dat mensen van A naar B komen zonder auto. Als drie chauffeurs samen één waterstoftaxi delen, scheelt dat auto’s op de weg én de lucht wordt schoner.”

Car sharing, maar dan voor taxichauffeurs, dus. In Amsterdam biedt RentaCab bijvoorbeeld al waterstofauto’s aan die chauffeurs kunnen huren – ze betalen dus alleen voor het gebruik. “Goedkoper voor de taxichauffeurs én je hebt in totaal minder taxi’s nodig. Win-win.”

Hoopgevend

Is waterstof dan de sleutel naar een schone wereld? “Vervoer op waterstof is eigenlijk niet nieuw: de zeppelins in de Eerste Wereldoorlog vlogen ook al op waterstof”, zegt Jongh. “Maar het is net als met zonnepanelen op auto’s: eerst kon je er alleen de radio mee aanzetten, nu kun je erop rijden. Het begint met een revolutie, pas daarna komt de evolutie.”

“Inmiddels is waterstof een goed alternatief voor fossiele brandstoffen en een succesvolle manier om wereldwijde uitstoot te verminderen. In combinatie met andere, hybride technieken kunnen we zo steeds grotere stappen richting emissievrij rijden: dat is het uiteindelijke doel.”

Tot er teleporterende auto’s zijn die ons in een flits naar de plek van bestemming kunnen sturen, lijken dit soort ontwikkelingen hoopgevend. Qionah is het daarmee eens. “Ik denk dat het nog heel lang duurt voordat het echt goedkomt, maar het is fijn dat het steeds beter wordt.”

