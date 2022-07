Rookmelders verplicht: 5 brandende vragen beantwoord

Waarom zijn rookmelders nu verplicht?

Rookmelders kunnen je leven redden. Een brand voorkomen is het natuurlijk het allerbeste, maar dat lukt helaas niet altijd. Dan is het van levensbelang dat de brand snel wordt ontdekt. En dat doen rookmelders. Door op tijd in te grijpen kun je persoonlijk leed besparen, maar zorg je er ook voor dat je inboedel niet te veel schade oploopt. Brand in huis komt veel vaker voor dan je denkt. Vorig jaar bijvoorbeeld werden er bij verzekeraars 64.427 claims voor woningbranden ingediend. Er vielen 31 doden door brand in huis. En de plicht komt niet uit de lucht vallen. Al in 2003 werd het verplicht om tijdens de bouw van een nieuw huis rookmelders op te hangen.

Waar moet ik op letten bij het ophangen van rookmelders?

Een woning moet op elke verdieping minimaal een rookmelder hebben hangen. De brandweer adviseert om de vluchtroute en de ruimtes waarin je slaapt te voorzien van een rookmelder. Hang de melder aan het plafond – want rook stijgt op – en minstens vijftig centimeter vanaf de muur of een hoek. Ophangen kan heel eenvoudig met magneetstickers. Eentje op het plafond plakken, eentje op de rookmelder, tegen elkaar aan plakken en klaar!

En wat nou als ik ze toch niet ophang?

Rookmelders zijn bij wet verplicht, maar je hangt ze voor je eigen veiligheid op! Hoe de overheid gaat handhaven is nog onbekend, maar angst voor een sanctie mag niet de reden zijn om rookmelders op te hangen. Interpolis heeft in ieder geval al laten weten toch de schade te vergoeden als er geen rookmelders zijn. Maar een schadevergoeding is slechts een schrale troost bij alle ellende van een brand.

Ik heb al heel lang rookmelders hangen. Zijn die nog goed?

In principe gaan rookmelders maximaal tien jaar mee. Daarna kan de werking niet meer worden gegarandeerd. Interpolis raadt aan om rookmelders iedere maand te testen met de testknop. Op de verpakking staat hoe lang de batterijen meegaan. Het is verstandig om te voorkomen dat stof zich ophoopt en de rookmelder niet meer goed functioneert. Haal dus zo nu en dan de stofdoek er even langs.

Mijn rookmelder piept, maar er is geen brand. Wat betekent dat?

Door stof en spinnenwebben kan een rookmelder vals alarm geven. Ook geeft de rookmelder een signaal als de batterij vervangen moet worden.

