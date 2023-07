Deze 3 filmklassiekers kijk je deze zomer lekker op je tv

Zin in een ‘trip down memory lane’? Haal dan deze zomer lekker op de bank herinneringen op met ouderwets goede films. De hele maand juli geniet je van ijzersterke klassiekers. Deze 3 mag je zeker niet missen!

Breakfast at Tiffany’s

Tijdloos elegant: dat is het beeld van Audrey Hepburn met haar oversized zonnebril, opgestoken kapsel en zwarte jurkje terwijl ze in de vroege ochtend voor de ramen van juwelier Tiffany’s staat. De filmkomedie uit 1961 van Blake Edwards is gebaseerd op de beroemde novelle van Truman Capote – die overigens zelf liever Marilyn Monroe in plaats van Hepburn voor de rol van de sprankelende Holly had gezien.

De film mag meer dan 60 jaar (!) na dato gedateerd overkomen qua opbouw en personages, toch zijn de scènes zo iconisch dat je ‘m eigenlijk niet wil overslaan. Al was het maar vanwege Henry Mancini’s soundtrack met ‘Moon River’ die je niet meer uit je hoofd krijgt.

Rebel without a cause

James Dean speelt in deze cultfilm de opstandige tiener Jim Stark, die met alle frustraties en problemen te maken krijgt die kenmerkend zijn voor de naoorlogse jeugd in het Amerika van de jaren 50. Hij speelt overtuigend, net als zijn tegenspelers Natalie Wood en Sal Mineo, die beiden werden genomineerd voor een Oscar. Let vooral op de geniale openingsscène waarin Dean een knap staaltje improvisatie laat zien.

Dean kreeg zijn legendarische status echter vooral door zijn vroege dood op 24-jarige leeftijd – hij zou de première van de film niet meer meemaken. Hij feit dat hij om het leven kwam tijdens een auto-ongeluk, geeft de klassieke autorace-scène een wrange bijsmaak.

Gone with the wind

In 2009 belandde deze filmklassieker in het Guiness Book of Records als succesvolste film aller tijden. Terecht: Gone with the Wind (1939) vertelt een prachtig en complex liefdesverhaal met tijdloze thema’s als liefde, oorlog, verraad en jaloezie. De film verscheen in Nederland pas na de Tweede Wereldoorlog en werd toen vanwege de oorlogs- en liefdesscènes afgekeurd voor kijkers onder de 18 jaar.

Grappig detail: toen de film werd opgenomen, stond de studio nog vol met sets uit King Kong (1933), die allemaal moesten worden opgeruimd. Om tijd te besparen, stak de filmploeg de gehele set in brand. Dit werd gefilmd en later in de film gebruikt als de scène waarin Atlanta afbrandt. Maar kijk de film vooral vanwege de misschien wel allerbeste liefdeskus ooit op het witte doek: die tussen liefdeskoppel Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) en Rhett Butler (Clark Cable).

Zin in nog meer films van vroeger? Tot 24 juli kijk je via Pathé Thuis op je mediabox en Ziggo GO films uit de jaren 80 en ouder, waaronder Vertigo, West Side Story, Grease, The Godfather, Bridge on the River Kwai en Sunset Boulevard. Je huurt ze via het on demand-menu voor 1,99 per film.

Beleef de mooiste momenten opnieuw met Ziggo

Films en tv-programma’s van vroeger zijn een manier om die herinneringen levend te houden. Daarom brengt Ziggo samen met het Nationaal Ouderenfonds en Welkom Online (een gratis lesprogramma voor ouderen om digitaal handiger te worden) deze zomer de Huiskamer van Toen. In een nagebootste huiskamer van vroeger zie je prachtige tv-fragmenten en muziek van vroeger tot leven komen op interactieve muren. Leuk om naartoe te gaan met je vader, moeder, opa of oma. Kijk hier voor meer informatie over de Huiskamer van Toen, Welkom Online en de filmklassiekers.