Carola voelt zich fitter dan ooit: ‘Ik heb veel profijt van mijn ochtendroutine’

“Als ondernemer kan het lastig zijn om een einde te breien aan je werkdag. Voorheen bleef ik doorwerken, soms tot laat in de avond. Dat is vermoedelijk een van de oorzaken van mijn burn-out geweest. Toen ik besefte dat het niet gezond was wat ik deed, ben ik grenzen gaan stellen. Ik sluit mijn werkdag nu af met de gedachte: ik heb mijn best gedaan, morgen is er weer een dag. Ik merk dat ik daardoor minder gestrest en gejaagd door het leven ga. Ik heb meer rust in mijn hoofd.”

Laat het los

“De grootste les die ik door de jaren heen heb geleerd, is dat ik de dingen die ik niet kan veranderen mag loslaten. Heb ik er invloed op? Zo ja, dan doe ik er iets mee. En zo nee, dan probeer ik het los te laten. Dat is niet altijd even makkelijk, maar het voelt zo veel fijner als het lukt.”

In het moment zijn

“Wat ook goed werkt om te ontspannen, is minder tijd op je smartphone doorbrengen. Er is zo veel meer in het leven dan wat er op je smartphone te zien is. Dat probeer ik mijn zoons van 11 en 14 ook mee te geven. Tijdens het eten leggen we onze telefoons weg, zodat we echt even met elkaar kunnen zijn. Dat zorgt voor mooie momenten en bijzondere gesprekken.”

Hoofd leegmaken

“Qua sport was ik vroeger extreem fanatiek. Ik kickbokste iedere dag en ging dan helemaal tot het uiterste. Ik had de lichamelijke pijn nodig om te voelen dat ik leefde. Dat heb ik gelukkig niet meer. Ik kickboks nog steeds, maar een stuk minder dan voorheen en puur omdat ik het fijn vind. Ik dans ook graag salsa en bachata. Dan kan ik mijn hoofd helemaal leegmaken en opgaan in het moment. Door niet meer obsessief met sport bezig te zijn, maar voldoende te bewegen en plezier te hebben in wat ik doe, voel ik me juist fitter dan voorheen.”

Lekker in je vel

“Kleine veranderingen kunnen een enorme impact hebben op je leven. Ik heb heel veel profijt van mijn nieuwe ochtendroutine, waarbij ik mediteer, een rondje door de tuin loop en geniet van een rustmoment met een heerlijke kop Italiaanse koffie. Ik voel me kalmer en zit überhaupt een stuk lekkerder in mijn vel. Dat gun ik iedereen.”

