Gescheiden in 2020? Samen aangifte doen kan slim zijn

Linda (42) is sinds een half jaar gescheiden en heeft twee kinderen: Jente (13) en Mila (11). Ze heeft co-ouderschap met haar ex. Over 2020 doen ze nog één keer samen aangifte inkomstenbelasting. “Als je gaat scheiden, verandert er veel. Emotioneel vond ik het al een achtbaan. En dan al dat regelwerk nog! Meestal deed mijn ex de geldzaken.”

Zo gunstig mogelijk

Op internet las ze dat het mogelijk is om nog één keer samen aangifte te doen. “Je kunt de inkomsten en aftrekposten dan zo gunstig mogelijk verdelen. Hierdoor betalen wij misschien minder belasting. Dat zou mooi meegenomen zijn. Omdat ik nog wel een goede band heb met mijn ex, vind ik het fijn om nog een keer samen aangifte te doen. Zo voorkomen wij dat wij dingen per ongeluk niet aftrekken of dubbel aftrekken. En ik kan nog wat vragen aan mijn ex stellen. Dan kan ik het volgend jaar zeker zelf.”

Als je in het afgelopen jaar uit elkaar ging, kwam er veel op je af. Waarschijnlijk is samen belastingaangifte doen niet het eerste waar je aan denkt. Toch is het belangrijk om stil te staan bij de belastingaangifte. De Belastingdienst helpt je op weg met vier aandachtspunten.

Fiscaal partnerschap

Onder meer als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samen een woning bezit en hier woont, ben je fiscale partner van elkaar. Je doet dan samen aangifte. Dat heeft als voordeel dat je de gezamenlijke inkomsten en aftrekposten gunstig mag verdelen. Hierdoor betaal je mogelijk minder belasting.

Ga je uit elkaar? Dan stopt het fiscaal partnerschap zodra het scheidingsverzoek, of het verzoek om het geregistreerd partnerschap te ontbinden, is ingediend. En als je niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Als dit sinds 2020 bij jullie het geval is, kan het gunstig zijn ervoor te kiezen om nog één keer als fiscale partners aangifte te doen. Het jaar erop kan dat niet meer. Maar let op: door de verdeling van gezamenlijke inkomsten en aftrekposten kan je inkomen in de belastingaangifte hoger of lager uitvallen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Samen indienen

Kies je ervoor om als fiscale partners aangifte inkomstenbelasting te doen? Dan is het verstandig de aangifte samen in te vullen. Dat heeft als voordeel dat je minder snel fouten maakt in de verdeling: de aangifte helpt je om gezamenlijke inkomsten en aftrekposten zo voordelig mogelijk te verdelen. Bovendien gaat het sneller, want je hoeft de aangifte maar één keer te doorlopen om de gegevens van beiden te controleren.

Zie je samen aangifte doen niet zitten, maar wil je over 2020 wél als fiscale partners aangifte doen? Dan kan het ook apart van elkaar. Je moet als fiscale partners wel overleggen hoe je de aangifte invult, met name hoe je de gezamenlijke inkomsten en aftrekposten verdeelt. Iedere verdeling mag, maar zorg ervoor dat de totale verdeling niet meer of minder is dan 100%.

Opgeven partneralimentatie

Heb jij of heeft je ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven? En sprak je af dat de ander bijdraagt in de kosten? Dan is dat partneralimentatie. Als je partneralimentatie ontvangt, moet je die partneralimentatie in je aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen.

Betaal je partneralimentatie aan je ex-partner? Dan mag je het bedrag dat je aan alimentatie betaalt in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Kijk op belastingdienst.nl/scheiden voor meer informatie.

Gebruik de scheiden-checklist

Wil je weten waar je nog meer op moet letten als je in 2020 uit elkaar ging? Vul dan de persoonlijke scheiden-checklist van de Belastingdienst in. Dan weet je waar je aan toe bent en wat je moet doen.

Meer weten?

Kijk op belastingdienst.nl/scheiden voor meer informatie. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte, controleer en vul je belastingaangifte aan vóór 8 mei.