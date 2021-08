Ondernemer Marjan tot schrik gedagvaard door klant

Marjan (47) runt een prachtige kartbaan die populair is bij klein en groot. Ze heeft een grote groep vaste klanten die met hun eigen karts komt racen. Daarnaast ziet ze de groep ‘dagjesracers’ met de huurkarts ook gestaag groeien. Als vaste karter Erwin (32) klaagt over de beschikbaarheid van de baan, loopt de ruzie hoog op en belanden ze in de rechtszaal.

Erwin is een van de vaste karters op de baan van Marjan. Hij is trots op zijn eigen kart die hij passend heeft gemaakt voor zijn 1,98 meter lange lijf en hij wil zo vaak mogelijk karten. Naar de zin van Erwin is de baan niet genoeg beschikbaar omdat die ‘huurkarters’ steeds de beste uren krijgen. Op niet misverstane toon doet Erwin zijn beklag bij Marjan. Hij gaat steeds harder praten, tot hij uiteindelijk tegen haar staat te schreeuwen. Marjan is er behoorlijk door van slag.

Afkoelingsperiode

Marjan laat Erwin weten dat het haar het best lijkt om de boel eerst maar eens te laten bezinken. Ze stelt voor dat Erwin zich even niet op de kartbaan laat zien. Erwin vat dit op als een officieel toegangsverbod, en accepteert dit niet. Sterker, hij eist dat het ‘verbod’ wordt ingetrokken en wil vijf keer gratis karten als compensatie voor het leed dat hem is aangedaan. Hij dagvaardt Marjan.

Marjan weet niet meer waar ze het moet zoeken en neemt contact met mij op. Ze vertelt me dat ze graag rekening houdt met alle feedback van klanten, maar dat ze niet weet hoe ze deze clash met Erwin moet oplossen.

Dagvaarding intrekken

Ik probeer de angel uit het conflict te halen door Erwin te laten weten dat er helemaal geen sprake is van een toegangsverbod. Hij is, net als ieder ander, van harte welkom om te komen karten. Een kartverbod moet volgens de regels van de Nationale Autosport Federatie schriftelijk worden bevestigd. Dat is niet gebeurd. Geen kartverbod, dus daarmee hopelijk ook geen ruzie meer. Ik vraag Erwin de dagvaarding in te trekken.

Geen recht op een vergoeding

Erwin heeft echter zijn zinnen op een rechtszaak gezet en zet door. Voor de rechter doe ik nogmaals mijn betoog dat er geen sprake is van een toegangsverbod. De rechter heeft snel door waar het echte pijnpunt in de ogen van Erwin zit: het beleid van de kartbaan. Hij stelt voor dat Marjan en Erwin hierover in gesprek gaan, maar helaas weigert Erwin dit.

En ook oordeelt de rechter dat Erwin geen recht heeft op een vergoeding. Erwin is en blijft welkom op de baan, maar wel onder dezelfde voorwaarden als alle andere klanten.

Strijd op de baan

Marjan is op zich blij met de uitspraak van de rechter, maar blijft erbij dat dit voor haar allemaal niet had gehoeven. Het liefst maakt ze al haar klanten blij, ook Erwin. En als er dan toch strijd is, dan liever sportief en op de baan. Erwin heeft er echter geen trek meer in en Marjan denkt niet dat ze hem ooit nog terug zal zien.

Sanne Depmann

Advocaat contractueel en onderwijsrecht bij DAS

