Hein dagvaardt Johan om klassieke Ferrari

Johan (58) is een echte Fries en restaurateur van klassieke auto’s. Het is zijn lust en zijn leven. Een aantal jaar geleden brengt opdrachtgever Hein (69) zijn rode Ferrari uit 1962 ter reparatie. Het wordt een traject van jaren. Keurig verstuurt hij telkens zijn deelfacturen. Wanneer de auto bijna klaar is, is het totaalbedrag opgelopen tot 30.000 euro. Hein vindt dit bij nader inzien veel te duur en schakelt een advocaat in.

Juridische zaken zijn duidelijk niet aan Johan besteed, gelukkig kan hij bij mij terecht. Als hij me belt, begint hij nog voor we goed en wel hebben kennisgemaakt enthousiast te vertellen dat hij al sinds zijn zeventiende automonteur is. Sinds 2007 heeft hij zijn eigen garage.

Klassieke auto’s zijn Johans werkelijke passie. Samen met zijn zoon Kevin (26) swipen ze in het weekend soms urenlang langs allerlei fantastische unieke klassieke modellen. Terwijl Johan mij dit vertelt, hoor ik zijn zoon op de achtergrond roepen dat Johan maar moet gaan swipen voor een nieuwe vriendin. Waarop Johan snel reageert dat hijzelf al genoeg liefde haalt uit de mooie auto’s in zijn garage.

Sally de Ferrari

Johan vertelt me over hoe Hein uit Zwolle 5 jaar geleden zijn rode Ferrari 250 GTE uit 1962 bij hem bracht. Hein had de bolide toen al meer dan tien jaar en noemt haar Sally. Helaas was het de Ferrari aan te zien dat Hein liever met Sally mooie tours maakte in plaats van onderhoud plegen.

Na een snelle check constateerde Johan al snel dat de reparatie jaren zou gaan duren. Onderdelen voor dit model zijn zeer moeilijk te vinden en sommige restauraties zijn zeer tijdrovend handwerk. Hein was onder de indruk van de vakkennis van Johan en samen spraken ze een uurtarief af. Hein liet zijn pareltje achter en zei nog gekscherend: “Dag lieve Sally, ik zal je missen”.

Bloed, zweet en tranen

Nu, vijf jaar later, kan Johan eindelijk Hein inlichten dat hij zijn Sally bijna kan komen halen. Nog maar een paar kleine puntjes op de i zoals bandenspanning, oppoetsen en ruitenvloeistof aanvullen en Sally is klaar voor gebruik. Johan vermeldt direct dat de restauratie in totaal 30.000 euro heeft gekost.

Hein is natuurlijk blij dat hij zijn Sally bijna terug heeft, maar vindt dit bedrag veel te hoog en schakelt zijn advocaat in. Deze bepaalt met een deskundige dat de restauratie afgerond 16.000 euro waard is, en geen cent meer. Namens Hein zegt de advocaat de overeenkomst op en eist een directe oplevering van de Ferrari plus een terugbetaling van 14.000 euro.

Eerlijkheid duurt het langst

Johan vraagt mij om hulp. Hij is ten einde raad. Ik begrijp hem volledig. Hij heeft namelijk de restauratie netjes en volgens afspraak uitgevoerd. Daarbij heeft hij altijd de deelfacturen verstuurd. Ik leg Johan uit dat Hein de facturen altijd heeft betaald, waardoor Johan mag aannemen dat hij akkoord is met de hoogte van de prijs.

Van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. Ze zijn namelijk samen een overeenkomst aangegaan voor de aanneming van werk. Een vaste prijs is nooit afgesproken. Dus stellen we dat er een redelijke prijs gefactureerd mag worden. De 30.000 euro is wel degelijk een redelijke prijs. En aangezien de gerestaureerde 250 GTE nu een waarde van vijf tot zes ton heeft, lijkt mij alles in verhouding.

Mooie nieuwe toekomst

Hein accepteert deze uitleg helaas niet. Uiteindelijk wordt Johan gedagvaard. Samen met Johan bereiden we ons goed voor op het verweer. We staan erg sterk in deze zaak. Hein heeft simpelweg veel te laat geklaagd en Johan vraagt een redelijke prijs voor de restauratie. De rechter stemt met ons in en we krijgen gelijk. Johan vindt het vervelend dat het via deze weg is gelopen, maar Hein heeft hier zelf voor gekozen.

Inmiddels is Johan gestart aan een nieuwe reparatie van een nieuwe klant met een Porsche 911. Zijn zoon Kevin helpt hem. Sinds vorige week werken ze fulltime samen in de garage. Als Johan mij mailt om me te bedanken, stuurt hij nog een leuke foto mee van hem en zijn zoon in de garage. Hij vindt het fijn dat ik hem heb kunnen ontlasten.

Sanne Depmann

Advocaat contractueel en onderwijsrecht bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.