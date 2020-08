Terug in het ritme: makkelijke lunchrecepten

Het feit dat een lunchpakket voor werk of school snel klaar moet kunnen zijn en makkelijk in een trommeltje moet passen, betekent niet dat je geen lekkere gerechten kunt meenemen. Van broodjes, sandwiches, wraps tot repen en zelfs sapjes en smoothies: met de lunch kun je eindeloos variëren en ’t hoeft absoluut niet meer werk te kosten dan je reguliere lunchpakketje. Wat te denken van ciabatta met grana padano en abrikozenspread? Net zo makkelijk als het standaard pistoletje met kaas, maar heerlijk ter afwisseling. Of maak een lekkere sandwich door geroosterd brood te beleggen met avocado, komkommer, munt, tonijn en hüttenkäse. Beetje peper erover, eventueel wat tabasco erbij en klaar ben je. Past in elke lunchbox!

Broodtrommeltje mee naar school

Het toverwoord als je een broodtrommeltje voor de kinderen samenstelt: variatie. Dat vergroot niet alleen de kans dat je kind alles opeet, maar is ook gezond. Kies dus voor verschillende soorten volkoren koolhydraten, varieer met beleg en zorg ervoor dat alles er aantrekkelijk uitziet. Maak bijvoorbeeld eens spiesjes van pannenkoeken, bak hartige muffins of maak leuke uiltjes van snoepgroente op de boterham. Ook een aanrader: maak in het weekend samen mueslirepen, die je gedurende de week kunt meegeven als tussendoortje. Ook lekker als pauzehap: schoolkoek met appelstroop en pecannoten. Slechts 10 minuutjes werk, alleen maar gezonde ingrediënten en heel geliefd bij de kids!

Makkelijk en gezond: lunchsalade

Het liefst komen we in september weer een beetje back in shape en gaan we voor een gezonde lunch. Eet je liever geen brood of wil je de kinderen graag wat groente meegeven naar school? Dan is een lunchsalade een goed idee. Maak bijvoorbeeld eens een ‘chili sin carne’ (zonder vlees dus). Meng afgespoelde kidneybonen en maïs met wat hot salsa, koriander en gesneden puntpaprika. Neem (of geef) ‘m mee in een saladebox met een uitneembaar dressingbakje, dan blijven de ingrediënten lekker knapperig. De salade blijft drie dagen houdbaar in de koelkast, dus het is slim om meteen wat meer te maken. Neem de ene dag een kant-en-klare guacamole mee voor bij de salade, en de andere dag bijvoorbeeld dunne crackers. Zo heb je elke dag toch iets anders!

Voorbereiding is het halve werk

Altijd goed: een eitje op brood. Wil je ook wat groente erbij, maak dan een omelet met soepgroente erdoorheen. Heb je ’s morgens te weinig tijd? Bak de omelet dan de avond van tevoren. Laat ‘m afkoelen, maak er met brood een sandwich van, verpak het in plastic folie en bewaar je lunchpakketje in de koelkast tot de volgende dag. Ook ideaal om de avond van tevoren te bereiden: flensjes. Bijvoorbeeld met volkorenmeel, ricotta en blauwe bessen: lekker én verantwoord. De flensjes zijn handig op te rollen en te verpakken in vershoud -of aluminiumfolie.

Heb je ’s avonds iets langer (een half uurtje + uurtje wachttijd) de tijd? Bak dan eens een bananenbrood waar je zelf geen suiker aan toevoegt (de dadels en de banaan zorgen voor een lekkere zoete smaak). Ideaal voor onderweg en een echte traktatie voor tussendoor. En ook een succes bij de kinderen! Je kunt het brood afgedekt 5 dagen in de koelkast bewaren, maar ook in plakken snijden en invriezen. Twee uurtjes van tevoren uit de vriezer halen, laten ontdooien en klaar is je verantwoorde tussendoortje! Zo heb je altijd iets lekkers op voorraad.

