Dit is de overeenkomst tussen je huis en koffie

Wie weleens koffie mee heeft genomen buitenshuis (en wie heeft dat nou niet?), doet het zwarte goud vrijwel altijd in een thermoskan. Het is zo logisch dat je er niet eens meer over nadenkt. De drank is warm en dat wil je graag zo houden. Het principe van de thermoskan zorgt ervoor dat de warmte niet kan ontsnappen.

Voel je ‘m al aankomen? Dat is natuurlijk exact wat we ook in ons huis graag willen. De warmte die jij er door middel van verwarming instopt, moet daar natuurlijk wel blijven. En toch behandelen we koffie over het algemeen beter dan onze eigen woning. Slechts driekwart van de woningen is volgens Milieu Centraal voldoende geïsoleerd.

Bekijk je besparing

Om dan toch maar echt even een slechte grap te maken: als koffie in een thermos kan, dan kan je huis dat ook!

Gelukkig zien steeds meer mensen in dat isoleren niet alleen voor een aangename temperatuur zorgt, maar dat het ook heel veel geld kan schelen. Hoeveel? Dat kun je nu eenvoudig checken bij Essent. Je vult je adres in en krijgt gelijk voorgeschoteld hoeveel je kunt besparen met de verschillende soorten isolatie. En je kunt meteen even kijken wat je vrienden kunnen besparen. Toch een leuke binnenkomer als je binnenkort weer een borrel bij ze mag halen.

De laatste jaren hebben specialisten hard gewerkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van woningisolatie. Dat heeft ertoe geleid dat het helemaal niet zo duur meer is als menigeen denkt. Bovendien is het vaak al binnen een dag geregeld. Op zich best een apart idee dat je bij wijze van spreken morgen al in een veel warmer huis kunt wonen en vanaf dan ook direct met besparen begint.

Voor isolatie-expert Arnold Molema van Essent is het een heel logisch verhaal dat je je huis goed laat isoleren. “Je woning is net als je eigen lichaam. Je isoleert je lichaam bij kou toch ook met kleren. Bij je woning vormt isolatie die kleding.”

Nog wat tips

Natuurlijk zijn er naast isolatie ook nog andere zaken waarmee je je stookkosten kunt verlagen. Onderhoud bijvoorbeeld je ketel goed. Het beste kun je dat door een vakman laten doen. Die weet waar de knelpunten zitten. Let er bovendien op dat de waterdruk in de installatie voortdurend op peil is. En ventileer de woning altijd goed om vocht te voorkomen. Verwarmen van een vochtige woning kost namelijk meer energie.

Maar het beste blijft toch simpelweg: goed isoleren. Je hebt er jarenlang plezier van. Sterker nog; hoe langer je in een huis woont, hoe meer je gaat besparen, dus hoe leuker het wordt.

Het is bij Essent dus heel eenvoudig om te checken hoeveel je kunt besparen. Wil je daarnaast nog verder worden geholpen, dan kun je gratis een adviesgesprek aanvragen. Wie weet onder het genot van een bakkie koffie.