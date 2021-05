Vader van Marius beroofd door 30 jaar jongere vriendin

Marius helpt zijn vader Gerard regelmatig bij het huishouden. Dat doet hij sinds de dood van zijn moeder, nu 3 jaar geleden. Maar ineens is daar de 30 jaar jongere Natasja, de nieuwe vriendin van Gerard. Stukje bij beetje sluit zij Marius buiten.

Als Marius bij zijn vader langsgaat, ziet hij net de opgedirkte Natasja het huis verlaten. Het blijft vreemd om deze vrouw, die 3 maanden jonger is dan Marius, aan de zijde van zijn vader voor te stellen. Marius merkt dat zijn vader het fijn vindt dat hij op bezoek komt. Samen drinken ze koffie aan de keukentafel. Gerard vertelt dat hij zo blij is met Natasja in zijn leven. Al merkt hij wel dat hij niet met alles meekomt.

Vreemd bankafschrift

Wanneer Gerard even de voordeur moet opendoen om een pakketje aan te nemen, ziet Marius een bankafschrift op tafel liggen. Hij ziet dat er substantiële bedragen zijn afgeschreven door verschillende damesmodezaken. Het saldo op de rekening van zijn vader is dermate laag dat Marius zich zorgen maakt.

Als hij zijn vader hier later over bevraagt, zegt Gerard dat hij zijn financiën volledig overlaat aan Natasja. Want hij begrijpt zelf toch niets van dat online bankieren. Steeds als Marius doorvraagt, kapt zijn vader het gesprek af. Half ruziënd en geïrriteerd nemen ze afscheid.

Onder curatele

Marius verdenkt Natasja ervan misbruik te maken van de kwetsbaarheid van zijn vader en zichzelf te verrijken met kleding en sierraden op kosten van Gerard. Maar hij heeft geen idee hoe hij hier iets aan kan doen, zeker nu hij weet dat zijn vader daar geen gesprek over wil voeren.

Twijfelend, en met een klein stemmetje, vraagt hij mij om raad. Ik stel Marius gerust en vertel dat wij ook met dit soort vragen altijd te benaderen zijn. Ik leg hem uit dat het geen gek idee zou zijn om zijn vader onder bewind of onder curatele te laten stellen door de rechter.

“Maar ik ga mijn eigen vader toch niet voor gek laten verklaren?” roept Marius uit. Ik vertel dat ik begrijp dat zoiets heftig klinkt, maar dat het in de praktijk erg mee kan vallen. Als wij het voorleggen en de rechter vindt dat Gerard zelf niet meer in staat is om zijn persoonlijke financiële zaken te regelen, wordt er een bewindvoerder aangesteld. Dat is een onafhankelijke persoon die de zaken voor Gerard regelt. Als Marius hoort dat hij dat niet zelf hoeft te doen en dus niet tussen zijn vader en Natasja in komt te staan, is hij gerustgesteld en zetten we door.

Geen dure pumps meer

Enige tijd later bel ik Marius op om te vragen hoe het nu gaat. Hij vertelt dat hij zo opgelucht is dat we de stap naar bewindvoering hebben genomen. Gerard reageerde eerst verontwaardigd, maar was uiteindelijk opgelucht dat er, ook voor de lange termijn, een professionele en kundige man met hem meekijkt en beslist.

“En Natasja?” vraag ik. “Die is uit beeld verdwenen”, antwoordt Marius. Toen er geen nieuwe pumps en jurken meer werden gefinancierd, was Natasja’s liefde voor Gerard snel opgedroogd. Zo zie je maar weer: echte liefde is onbetaalbaar.

Irene Gorissen

Jurist familie- en erfrecht bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.