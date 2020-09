‘De inlegkruisjes maken mij een stuk zekerder’

Schaamte

„Een halfuurtje wandelen zonder eerst nog even naar het toilet te gaan kon nog wel, dacht ik. Niet dus: ik plaste in mijn broek. Toen we terugreden naar onze accomodatie, zat ik op de handdoek die we altijd in de auto hebben liggen voor de hond. Ik schaamde me echt kapot!”

Meer drinken

„Na de vakantie ging ik naar een bekkenbodemfysiotherapeut, want ik was nogal geschrokken. Dit kende ik helemaal niet van mezelf en ik was bang dat ik er niet meer vanaf zou komen. Bij de fysio heb ik een hoop geleerd. Dat ik veel meer moest drinken, bijvoorbeeld.

Dat vond ik eerst maar een gek advies. Ik verloor urine. Meer gaan drinken zou dan toch juist averechts werken? Maar dat is dus niet zo. Want als je te weinig drinkt, wordt je urine meer geconcentreerd en dat kan weer zorgen voor een geïrriteerde blaas.”

Bekkenbodemoefeningen

„Daarnaast kreeg ik handige oefeningen om mijn bekkenbodem mee te trainen. Die doe ik nu nog steeds, want het urineverlies is nooit helemaal gestopt. Maar na een tijdje wist ik al veel beter hoe ik met mijn urineverlies om kon gaan en dankzij de oefeningen is het gelukkig wel een stuk minder geworden.

Vorig jaar zijn we dan ook gewoon weer samen op vakantie geweest naar de bergen. Met de inlegkruisjes van TENA en in mijn tas een extra broek - mocht het toch verkeerd gaan - voel ik me veel zekerder. Ik laat me niet tegenhouden!”

