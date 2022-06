Michelle dreigde met baby op straat te komen: ‘Ik zag geen uitweg meer’

Michelle kreeg op haar negentiende een kindje. Een half jaar later ging haar relatie uit, waarna ze op straat dreigde te komen. Michelle: “Ik had geen goed contact met mijn ouders en ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik was negentien, ging inmiddels weer naar school en had een kind van acht maanden oud. Ik klopte bij de gemeente aan omdat ik wilde weten wat mijn mogelijkheden waren. Zij hadden geen informatie voor me en konden me ook niet vertellen waar ik wel terechtkon. Ik zocht hulp waar ik maar kon, maar ik stond er alleen voor.”

Hulp uit onverwachte hoek

Uiteindelijk belandde Michelle op de bank bij haar ouders. “Die situatie was niet lang vol te houden, want er was veel wrijving. Gelukkig was er een docente die zich om mij bekommerde en mij doorverwees naar de decaan. Zo kwam ik erachter dat ik als alleenstaande ouder recht heb op bepaalde financiële bijdragen. In die tijd had ik al contact gezocht met een moeder-kindhuis om daar te verblijven, maar er was geen plek. Toen het bij mijn ouders escaleerde, ben ik naar een blijf-van-mijn-lijfhuis gegaan. Daar zocht ik onder toezicht een woning via Thuis in Limburg. Ik heb geluk gehad: ik vond snel een woning. Ik kon langzaam mijn leven weer oppakken.”

Inmiddels heeft Michelle een baan in het onderwijs én zet ze zich in voor anderen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Via Save the Children werd ze ambassadeur van Speaking Minds, een programma waarbij kinderen en jongeren meedenken en adviseren bij lokaal gemeentelijk beleid. Zo kunnen zij zelf vertellen wat ze nodig hebben en wat de gemeente in de praktijk kan doen om hen te helpen. “Ik wil minder afstand creëren tussen de gemeente en jongeren”, aldus Michelle. “In een lastige situatie heb je iemand nodig die zich menselijk opstelt, oprecht geïnteresseerd is en je wil helpen. Het contact moet laagdrempelig zijn.”

Geen uitweg meer

Michelle vindt het belangrijk om het taboe op mentale gezondheid te doorbreken. Dat is precies wat ze probeert te doen met Speaking Minds. “Ik deel mijn verhaal zodat anderen merken dat ze niet alleen zijn. Alleen door erover te praten, kom je verder. Ik wil anderen een hart onder de riem steken, zodat ze niet opgeven. Ik weet hoe het voelt om op dat punt te komen. Als alle deuren worden dichtgegooid, dan ga je denken dat het wel aan jou moet liggen en dat er geen oplossingen meer zijn. Ik voelde me zo zwak en zag op een gegeven moment geen uitweg meer. Ik dacht: het is beter als ik er een einde aan maak.”

Kinderen spreken zich uit

Pas toen Michelle Speaking Minds ontdekte, kwam ze erachter dat er allerlei instanties zijn waar ze bij terecht had gekund. “Toen ik hulp zocht, kon ik al die informatie niet vinden. Daarom vind ik het belangrijk dat er meer bewustzijn gecreëerd wordt. Door het taboe en de schaamte is de drempel om te vragen om hulp nog groter. Daarom is het belangrijk dat er meer over gesproken wordt en hulp laagdrempeliger wordt gemaakt. Er zijn wel degelijk mogelijkheden en je bent niet alleen. Als we het onderwerp bespreekbaar maken, kunnen we er met z’n allen iets aan doen.”

Kinderen en jongeren die te maken hebben met een onveilige thuissituatie, financiële onzekerheid of andere stressvolle omstandigheden hebben recht op steun. Save the Children zet zich in voor een gezonde mentale ontwikkeling voor alle kinderen en jongeren. Met het programma Speaking Minds krijgen zij zelf een stem. Ze kunnen gemeenten en lokale organisaties advies geven over thema’s als armoede, schulden, jeugdzorg en gezondheidszorg – oftewel de onderwerpen die kinderen direct raken. Dankzij dit soort initiatieven krijgen Michelle en andere jongeren een veilige omgeving om zich uit te spreken en hulp te ontvangen. Meer weten over de kinderrechtenorganisatie, Speaking Minds en andere initiatieven? Je vindt alle informatie op de website van Save the Children.