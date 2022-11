Zo creëer je de perfecte thuisbioscoop

Bingewatchen

Ben je op zoek naar de ideale tv om avonden lang series te bingen, dan is Samsung OLED een goede keuze. Vooral vanwege de levensechte kleuren (met het diepste zwart), prachtige helderheid en de ruime kijkhoek. Ben je een sportfanaat die geen detail wil missen van livewedstrijden, dan is Neo QLED 8K een mooie optie: zo krijg je de ervaring van je sportwedstrijd nog beter mee dan wanneer je er live bij zou zijn.

Ideaal te combineren met de Q-series Soundbar, die synchroniseert met je Samsung tv en zorgt voor een meeslepend, kamervullend geluid. Goed geluid is immers het halve werk als je thuis je eigen privé-bioscoop wil creëren. Een soundbar (een langwerpige speaker voor onder je tv) is dan een must. Geen gedoe met kabels, het ziet er strak uit en de geluidskwaliteit neemt enorm toe.

Het nadeel van een gewone soundbar is dat -ie de speakers van je tv uitschakelt. Bij Soundbar van Samsung gebeurt dat niet. Soundbar van Samsung combineert en verbetert het geluid van de ingebouwde tv-speakers. Voor de ultieme bioscoopervaring hoef je de deur dan niet meer uit.

Oog wil ook wat

Zoek je een tv die goed in je interieur past, dan is The Frame een hele mooie optie. The Frame van Samsung verandert in een kunstwerk als -ie uitstaat: je kunt, als je een abonnement hebt, kiezen uit 1600 kunstwerken uit musea en galerijen of je eigen foto’s om je woonkamer aan te kleden.

Vervolgens kies je daar een bijpassende lijst bij – eigenlijk net als bij een ‘gewoon’ kunstwerk dus. Dankzij de speciale Matte Display heb je minder last van weerspiegeling of schitteringen in het beeld. Als je ‘m combineert met de Ultra Slim Soundbar werkt je soundbar samen met je tv én ben je verzekerd van een ultra-strak design.

Kijk op je plafond

Lig jij weleens uitgestrekt op je bed en denk je: wat zou het heerlijk zijn als ik op mijn plafond nu een film kon kijken? Of heb je een witte muur in de woonkamer die ideaal zou zijn als groot beeldscherm? Met The Freestyle van Samsung maak je overal een scherm van.

The Freestyle is een compacte projector: licht, gemakkelijk te tillen en in een leuk design. Je sluit ‘m aan op een externe batterij en dan is -ie meteen klaar voor gebruik. Je krijgt een kaarsrecht beeld (hij corrigeert scheve afbeeldingen) en stelt automatisch scherp.

Of je nu op de camping of op je bed ligt: het beeld blijft op elk oppervlak horizontaal en rechthoekig. De projectie gaat van 30 inch tot maar liefst 100 inch – met recht een thuisbioscoop. De ingebouwde luidspreker zorgt voor kraakhelder geluid in 360 graden.

Harmonieus

Hoe fijn zou het zijn als je soundbar en de speakers van je televisie met elkaar samenwerken? Dat kan met een Samsung Soundbar en tv: met Q-Symphony werkt de Soundbar samen met alle tv-speakers – en dat is uniek in de markt. Normaal gesproken schakelt een soundbar de speakers van je tv namelijk uit.

Q-Symphony is een technologie waarbij het geluid van de soundbar wordt verrijkt met het geluid van de televisie. Als je een tv van Samsung koppelt met een soundbar die Q-Symphony ondersteunt, worden zowel de speakers van de soundbar als alle speakers van de televisie gebruikt. Dat zorgt voor een vol en rijk geluid, waarbij je het gevoel hebt dat het geluid je omringt – alsof je in de bioscoop zit, dus.

Kortom, er is een Samsung TV voor iedereen, welke interesses, voorkeuren of levensstijl je ook hebt.