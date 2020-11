Vakantie in Thailand: voor elke maand een reistip

Januari

De eerste maand van het jaar is een topmaand om Thailand te bezoeken. Januari valt precies in het ‘koele’ seizoen (november - februari). Ofwel: weinig regen en aangename temperaturen. Krabi is een provincie in het zuidwesten van het land, gelegen aan de warme, blauwe Andamanse Zee. De witte stranden en de tropische zon doen je snel de Hollandse winter vergeten. Er is zo veel te zien en te doen: van een prachtig karstlandschap aan de kustlijn en mooie eilanden als Phi Phi, Hong en Lanta tot weelderig bosgebied in het binnenland met de bekende warmwaterbronnen Krabi Hot Springs, het mineraalbad Emerald Pool, prehistorische grotten, wilde dieren en levendige dorpjes. Tip: combineer je bezoek aan Krabi met een tocht naar de provincie Trang, waar je meer ongerepte stranden en eilanden vindt.

Februari

Om de roze waterlelies van het meer Nong Harn te zien bloeien, is februari de maand om te gaan. Dan kun je varen door de bloemenzee in de provincie Udon Thani, in het noordoosten van Thailand. Breng ook een bezoekje aan de indrukwekkende boeddhistische tempel Wat Pa Phu Kon, die verscholen ligt in het bos, en - nog iets verder weg - aan de archeologische site Ban Chiang. Op de laatste plek worden al sinds de ontdekking in 1966 archeologische vondsten, voornamelijk aardewerken potten, gedaan. De site staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Tip: combineer een bezoek aan Udon Thani met een tripje naar de provincie Loei, om daar te genieten van de rust aan de oever van de rivier Mekong.

Maart

Bangkok heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op toeristen. Niet zo vreemd, want de stad biedt een mix aan ervaringen en bezienswaardigheden. In het oude centrum vind je tempels, paleizen, lokale markten en musea. In het moderne gedeelte van de stad zie je hoge gebouwen met rooftop bars, restaurants en talloze uitgaansgelegenheden. Tip: maak van hieruit een dagtrip naar Ayutthaya, de voormalige hoofdstad van het gelijknamige oude koninkrijk die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Hier kun je onder meer de drijvende markt van Samut Songkhram bezoeken en de beroemde spoorbrug over de rivier Kwai bij Kanchanaburi.

April

April is de warmste maand van Thailand en waar kun je die beter doorbrengen dan in Rayong aan de oostkust?! Op slechts twee uur rijden van het vliegveld waan je je hier in een tropisch paradijs. Op beroemde eilanden als Mu Ko Man, Samet en Talu (zie foto) kun je terecht om te zwemmen, snorkelen, zonnebaden of een dutje te doen in een hangmat. Ook staat het gebied bekend om haar fantastische visspecialiteiten. Niet slecht dus om hier je vakantiedagen door te brengen. Tip: combineer deze ontspannen vakantie met een reisje naar Trat voor nog meer paradijselijke eilanden of Chantaburi om je onder te dompelen in de authentieke Thaise cultuur.

Mei

Surat Thani is vooral bekend van het nationale park Khao Sok. Het natuurpark is een fotogeniek plaatje met de bosrijke bergtoppen aan de rand van het meer Cheow Lan. Om de ervaring compleet te maken, kun je overnachten in een drijvend verblijf, zodat je de volgende dag meteen kunt gaan wandelen, kajakken of zwemmen. Het water is in deze periode diepblauw. En dit is de reden dat je echt in deze maand wilt gaan: in mei bloeit hier de grootste bloem ter wereld, de wilde lotus. Tip: combineer een bezoek aan het nationale park met een duik in de Andamanse Zee in de provincie Phang Nga.

Juni

De provincie Chiang Mai in het noorden van Thailand is rijk aan cultuur en erfgoed. De gelijknamige stad heeft meer dan driehonderd tempels, maar ook talloze kunstgaleries, restaurants en levendige markten die dag en nacht open zijn. Wandel door de hoge bergen om watervallen in de jungle te zien en de bergstammen te ontmoeten; de bevolking begint in juni met het planten van rijst in de rijstvelden. De kunst van het koken wordt in Chiang Mai uitzonderlijk goed beheerst, dus bezoek vooral ook een van de vele lokale restaurants. Tip: combineer de trip met bezoekjes aan Chiang Rai en Lampang om meer van het oude koninkrijk Lanna te ontdekken.

Juli

Op een paar uur rijden van Bangkok ligt Nakhon Ratchasima in het noordoosten van het land, waar je opnieuw een plek vindt die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat: het nationale park Khao Yai. Je kunt hier overnachten in een bungalow in het regenwoud, dat in de maand juli net de eerste regenval heeft gehad. Maak een trektocht naar de mysterieuze watervallen en wilde orchideeën of ga op nachtsafari om wilde dieren, zoals olifanten, te zien. Tip: bezoek ook Prasat Hin Phimai, een zandstenen Khmertempel die daar al tien eeuwen staat.

Augustus

Is dat even fijn: de Nederlandse zomervakantie valt precies in het beste seizoen om naar Ko Samui te gaan! Het is een van de grotere eilanden van Thailand en staat bekend om een dozijn prachtige stranden waar je in augustus goed kunt vertoeven. Het is daarnaast een bekende bestemming voor de liefhebbers van wellnessvakanties, want je vindt er topresorts met spavoorzieningen. En dat op slechts een uur vliegen van Bangkok. Tip: hop naar een van de andere eilanden in de omgeving, zoals het nationale park Mu Ko Ang Thong (zie foto), Ko Pha Ngan of Ko Tao om te duiken.

September

Niet verder vertellen, maar Phattalung in het zuidoosten van Thailand is de beste plek voor een retraite. Zoek een resort aan het water, huur voor zonsopgang een boot en vaar over de rivier Pakpra om een magische zonsopgang te zien. Deze provincie heeft een enorm moerasland en veel meren. Bij het meer Thale Noi kun je een tapijt van lotusbloemen, kuddes waterbuffels en zeldzame vogels spotten. Tip: combineer deze reis met een trip naar Nakhon Si Thammarat voor een bezoek aan de tempel Phra Mahathat, authentieke dorpjes en roze dolfijnen in de baai van Khanom.

Oktober

Het einde van de moessonperiode is de beste tijd om terug te gaan naar het noorden. In de oude stad Sukhothai, de eerste hoofdstad van het koninkrijk Siam (UNESCO Werelderfgoed), ga je ook meteen terug in de tijd. De stad is rijk aan ruïnes van de eens zo mooie paleizen en tempels. Ook in de nabijgelegen stad Si Satchanalai vind je nog prachtige overblijfselen van de eens zo grote beschaving. Je kunt een fiets huren om tussen de ruïnes door te gaan. Tip: reis je met kinderen? Breng een bezoek aan het vliegveld van Sukhothai, de schattigste luchthaven van Thailand, waar een milieuvriendelijk landbouwproject is om bezoekers te laten zien waar ons voedsel vandaan komt.

November

De misschien wel allermooiste stad in het noorden van Thailand is Nan, thuisbasis van prachtige tempels vol muurschilderingen en houten sculpturen. De rijstvelden in het district Pua reiken zo ver je kunt kijken, waardoor het lijkt of je groene en gouden golven ziet. Meer landinwaarts zit een zoutmijn en in het nationale park Mae Charim komen liefhebbers van outdoor sporten aan hun trekken door te kajakken of te raften in het witte water van de Wa. Tip: breng ook een bezoekje aan Phrae om de monumentale huizen en tempels te bewonderen en neem vervolgens de 1e klas nachttrein terug naar Bangkok.

December

Aan het einde van het jaar is de Andamanse Zee op z’n best. Vanuit de internationale luchthaven kun je naar zowel Phang Nga als naar het bekende eiland Phuket. Phuket is dé plek voor strandliefhebbers, want de meer dan vijftien stranden zijn stuk voor stuk fijn. Er zijn luxe resorts, je kunt er heerlijk eten en uitgaan of van de oude binnenstad genieten. Phang Nga is een stuk rustiger, maar heeft ook mooie stranden en landinwaarts kom je in bosrijk gebied. Tip: combineer Phuket met de eilanden Yao Yai en Yao Noi. Vanuit Phang Nga kun je naar de eilandengroepen Surin of Similan (zie foto).

Zin gekregen om naar Thailand te gaan? Dan is er goed nieuws: Nederlanders zijn weer welkom om een visum aan te vragen voor een verblijf van maximaal drie maanden. Kijk voor meer informatie op toerisme-thailand.nl.