Minder eenzaam: ’Jan werd mijn adoptie-opa’

De Mooij verloor eerst zijn eerste vrouw, en daarna zijn tweede vrouw aan Alzheimer. “Mijn dochter woont in Griekenland. Normaal gesproken komt zij hier of ga ik haar daar opzoeken, maar vanwege corona zit dat er niet in.” Vooral de weekenden ervaarde hij zodoende als bijzonder eenzaam. “Als niemand langskomt, dan duren de dagen heel erg lang.”

Bijzondere klik

Volgens hem gaat eenzaamheid verder dan een gemis van contact met mensen in het algemeen. “Het gaat mij specifiek om contact met gelijkgezinden. Ik ben weleens uitgenodigd lid te worden van een huurdersvereniging, maar daar voelde ik me helemaal niet op m’n gemak. Ik had het gevoel enkel te worden uitgehoord. Een klik met iemand hebben, is belangrijk”, vertelt hij. Gelukkig heeft hij die klik inmiddels gevonden bij Ingrid Kuipers.

Ingrid: “Ik heb Jan leren kennen tijdens de lunchbijeenkomsten die ik als vrijwilliger organiseer namens stichting Met je hart, die als doel heeft eenzaamheid onder ouderen te verzachten. Jan en ik hebben inderdaad een bepaalde klik. We kunnen goed met elkaar praten en delen dezelfde humor. Ik heb hem gebombardeerd tot adoptie-opa,” lacht ze.

“We spreken af en toe met elkaar af om een rondje te gaan rijden door het Brabantse land. Dan gaan we onderweg lekker ergens lunchen of een ijsje halen. Daar genieten we allebei van. Jan is weliswaar op leeftijd, maar nog heel helder van geest.”

“Het scheelt voor mij enorm dat ik weet dat ik Ingrid altijd kan bellen”, vult De Mooij aan. “Ook als ze even niet opneemt, weet ik dat ze terugbelt.” Inmiddels heeft hij ook een fijne routine ontwikkeld door drie dagen in de week naar de dagbesteding te gaan in Eindhoven. “Ik haal daar elektrische apparatuur uit elkaar. Dozen vol, en het levert nog geld op ook! Ze organiseren daar ook activiteiten zoals wandelingen, gymnastiek- en vragenuurtjes. Ik doe overal aan mee. Ik heb het geweldig naar m’n zin daar.”

Minder eenzaam

Gevoelens van eenzaamheid kunnen door allerlei redenen ontstaan, bijvoorbeeld door het overlijden van de partner, als iemand verhuist, minder mobiel wordt of met pensioen gaat. Ook zijn er door het jaar heen bepaalde momenten waarop iemand zich extra eenzaam kan voelen, zoals de zomervakantie of de kerstdagen.

Ingrid merkt dat mensen die zich eenzaam voelen met een klein steuntje in de rug en wat sociaal contact vaak enorm opbloeien. “Af en toe een telefoontje plegen om te vragen hoe het gaat, of een ijsje brengen als het heet is buiten, kan al heel veel verschil maken. Dat zie ik ook aan Jan. Hij is iemand die gewoon niet teveel alleen moet zijn, dat past niet bij hem. Hij besluit: “Met haar erbij voel ik me altijd minder eenzaam.”

Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die eenzaam is? Een klein gebaar kan al een hoop verschil maken: knoop eens een praatje aan, vraag hoe het gaat, luister en kijk samen eens welke mogelijkheden er in de buurt zijn om met anderen in contact te komen. Meer weten? Kijk op eentegeneenzaamheid.nl