Is je kind onzeker door sociale media? Drie tips van een moeder

“Toen ik jong was, ging je naar huis als je online wilde zijn”, zegt Melissa (35). “De tieners van nu kunnen overal en altijd bij sociale media. Ze worden steeds geconfronteerd met mensen die alleen de successen delen, zodat het lijkt alsof zij het perfecte lichaam, huis, baan en vrienden hebben.” Ze ziet de effecten hiervan in haar werk als coach - ze is jongerencoach bij de gemeente en heeft haar eigen coachpraktijk - en bij haar kind.

Aan jezelf laten sleutelen

“Mijn dochter zit in de brugklas en ze is heel lang. Zelf vindt ze het niet leuk dat ze boven iedereen uittorent; juist als tiener wil je niet anders zijn dan anderen. Op sociale media ziet ze ook nog eens al die vrouwen die lijken te voldoen aan een ‘ideaalbeeld’. Ze zegt weleens tegen me dat ze best iets zou willen laten doen. Ze ziet allerlei meiden die aan zichzelf laten sleutelen.”

Een bevlieging, denkt en hoopt Melissa, maar ze gaat wel het gesprek aan. “Ik vertel haar dat sociale media geen realistisch beeld geeft en dat al dat gesleutel niet nodig is. Je kunt denken dat je bevestiging vindt in likes, zeker als je onzeker bent en dat zijn natuurlijk heel veel tieners. Ik zeg dat je die bevestiging alleen maar hoeft te zoeken in jezelf, omdat je al goed genoeg bént. Mijn tiener roept dan ‘jahaa mam’. Ik hoop maar dat ze tegen de tijd dat ze achttien is ook wel inziet dat ze prachtig is zoals ze is.”

Drie tips van Melissa om je kind te steunen en zelfvertrouwen te geven:

Zorg voor open communicatie. Geef aan dat je kind ook moeilijke dingen met je kan bespreken, zodat je samen naar een oplossing kunt zoeken. Check waaraan je kind behoefte heeft. Door het te vragen en goed naar je kind te luisteren en kijken. Ouders zijn vaak te druk hiervoor. Begrijpelijk, maar daardoor schiet dat er weleens bij in. Werk aan jezelf! Zijn er dingen die jij niet accepteert aan jezelf? Als jij jezelf steeds afkeurt, gelooft je kind je niet meer als je zegt dat het goed genoeg is zoals het is.

#kidsonlinesafety

Dove vergroot sinds 2004 het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde onder jongeren via het Dove Self-Esteem Project. Met campagnes en lesprogramma’s heeft het beautymerk wereldwijd meer dan 94 miljoen jongeren bereikt. In de huidige campagne, Cost of Beauty, pleit Dove voor nieuwe richtlijnen die van sociale media een veiliger omgeving maken voor jonge mensen én hun mentale gezondheid beschermen.

En dat is hard nodig: maar liefst acht op de tien kinderen in Europa wordt blootgesteld aan ‘toxische beautycontent’ op sociale media. Toxisch = content die bijvoorbeeld onrealistische beautystandaarden of cosmetische ingrepen promoot. En 9 op de 10 specialisten in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren zeggen dat sociale media kan leiden tot een mentale gezondheidscrisis onder jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van Dove, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Meer informatie over #KidsOnlineSafety en de lesprogramma’s vind je op dove.com.