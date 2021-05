WhatsApp-oplichter steelt Ayla’s geld na rouwadvertentie

Ayla (27) kan het nog steeds niet geloven. Ze is honderden euro’s kwijtgeraakt door WhatsAppfraude. Ze voelt zich in de val gelokt, bedonderd en zelfs dom. Het leek onschuldig: haar broer Mert (34) vroeg om financiële steun. En zeker vlak na het overlijden van hun vader wilde ze die geven. Het bleek echter niet haar broer te zijn die om geld vroeg, maar een oplichter.

Vol woede en verdriet vraagt Ayla mij om hulp. Tijdens ons eerste telefoongesprek begint ze meteen te huilen. Ik vraag haar een rustige plek op te zoeken en even diep adem te halen. Na een minuut of tien is ze weer rustig genoeg om haar verhaal te vertellen.

Twee maanden geleden is haar vader plotseling overleden aan een darminfarct. Ze had altijd een bijzondere band met haar vader en broer. Met zijn drieën zijn ze twintig jaar geleden gevlucht vanuit het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Een heftige reis, maar ze zijn er samen heel sterk uitgekomen. Door deze bijzondere band heeft ze veel moeite met het verlies.

Terug voor de liefde

Ayla vertelt me dat haar broer Mert sinds 2018 terug in Turkije is. Hij woont in de buurt van de familie van zijn vrouw. Ze gunt haar broer al het geluk van de wereld, maar mist hem verschrikkelijk. Voor de uitvaart van hun vader keerde Mert terug naar Nederland, maar een kleine week later moest hij alweer voor zijn werk naar Turkije. Vrij snel daarna krijgt Ayla een berichtje via WhatsApp van haar broer dat hij hulp nodig had.

Niet Mert, maar wie dan wel?

Ik vraag haar wat ze precies voor appje heeft ontvangen. Ayla vertelt dat ze een berichtje kreeg van een onbekend nummer. In het berichtje zei de oplichter dat hij Mert was en dat hij een nieuw nummer had. Ayla vroeg waarom, maar daar werd niet echt op geantwoord.

Al snel vroeg de oplichter of Ayla zou kunnen helpen op financieel gebied. Hij zegt dat hij dringend 750 euro nodig heeft voor een reparatie aan de riolering en dat hun vader gewild zou hebben dat zij hem zou helpen. Ayla probeerde natuurlijk direct om te bellen, maar ze kreeg geen gehoor. Omdat het appje urgent overkwam, besloot ze om het geld over te maken. Terwijl ze haar verhaal doet, hoor ik de schaamte in haar stem.

Rouwadvertentie als inspiratie

Al snel komen we samen tot de conclusie dat de oplichter de rouwadvertentie in de krant heeft gebruikt. Op basis hiervan heeft de oplichter een nepaccount aangemaakt op WhatsApp. En hij heeft een foto van Facebook gebruikt, om zo echt over te komen als Mert.

Door de uitgebreide aangifte van Ayla kan de politie een verdachte aanhouden. Hij moet voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting vraag ik samen met Ayla natuurlijk het geld terug, maar het gaat haar vooral om de emotionele genoegdoening. Omdat Ayla nog steeds in de rouw zit en snel emotioneel wordt, zal ik namens haar de zitting bijwonen en haar verhaal doen voor de rechter.

Geld maakt niet gelukkig

Ik wijs de rechter erop dat Ayla in deze vervelende periode in haar leven is getroffen door WhatsAppfraude. De verdachte heeft zich voorgedaan als een familielid in nood. De rechter vindt dat het strafbare feit is bewezen en veroordeelt de verdachte. Hij krijgt een taakstraf, een week gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. En natuurlijk moet hij het geldbedrag plus rente aan Ayla terugbetalen.

Ayla is emotioneel als ze hoort dat het gelukt is haar geld terug te krijgen en dat de verdachte gestraft wordt. In ons afrondende telefoontje spreekt Ayla de relativerende woorden: “Geld maakt niet gelukkig, dat heb ik zeker geleerd in deze periode in mijn leven”. Toch wil ze me ontzettend bedanken voor de steun en het afhandelen van de zaak. Het voelt goed dat ik haar hiermee heb kunnen helpen.

Arthur van Eelen

Senior jurist personenschade bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.