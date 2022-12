Beursexpert: ‘Kennis is macht, dat is iets anders dan voorkennis’

Schaaij: “Ik heb argumenten die anderen niet hebben en gebruik deze graag. Als ik zie of hoor dat bij een bedrijf de chique mannen in pak af- en aanlopen en de auto’s met chauffeur voor blijven staan, dan weet ik dat er een fusie of een overname komt.”

Schaaij schudt het ene na het andere voorbeeld uit zijn mouw: “Als lampen in de nacht aan blijven op de fabriek en de vrachtwagens af- en aanrijden, betekent dit dat de productie wordt opgevoerd. Wanneer ik in de Noorwijk aan Zee ben en de olietankers drijven zelfs daar voor de kust, dan kun je op je vingers natellen dat de olieprijzen zakken en de gevolgen in een later stadium zichtbaar zullen zijn op de beurs.”

Pareltjes

Schaaij nuanceert: “Uiteraard zijn dit soort feiten triggerpoints, maar de echte kracht zit ‘m in de gedegen en fundamentele analyses die wij maken van aandelen. Cijfertjes liegen nooit! Lees bijvoorbeeld de uitgebreide aandelenanalyses waarvan het team van Beursgenoten denkt dat deze aandelen gaan stijgen in 2023 – de zogenaamde ‘vijf van Geert’. Daarin kun je zien dat we niet over één nacht ijs gaan.” Wie deze vijf aandelen wil lezen, kan ze gratis hier downloaden.

Het moge duidelijk zijn: Geert Schaaij beschikt niet over voorkennis, maar weet feilloos de pareltjes van de beurs voor het voellicht te brengen. “Toen er in 2006 een onderzoek naar voorkennis over mij werd gedaan, was dat niet fijn. Wanneer je dan later uit de stukken leest dat het vooral je concurrenten zijn die de autoriteiten aanmoedigden uit jaloezie van mijn succes, dan word je snel volwassen.”

Trots

Of het hem raakt? “In het begin uiteraard wel, want iets waar je goed in blijkt te zijn, wordt negatief uitgelegd. Naderhand zijn er meer onderzoekers geweest die rationeel keken naar de effecten van onze adviezen en dat vervult me dan met trots. Neem het onderzoek van Dirk Gerritsen, Assistant Professor Finance and Financial Markets van de Utrecht University School of Economics. Zijn onderzoek concludeert dat het ‘Geert Schaaij-effect’ opgaat op de Nederlandse beurs. Om het effect te analyseren, hebben ze in totaal 96 aandelen besproken. Slechts 6 keer was de teneur negatief, in alle overige gevallen was het een positief verhaal.”

Natuurlijk leest Schaaij ook nu nog de artikelen die in het nieuws komen over de aandelen die bovengemiddeld stijgen. “Als ik ze aanraad, kijk ik persoonlijk niet naar de stijging van die dag, dat is mooi voor actieve beleggers. Mijn visie en advies voor een goede belegging zijn gebaseerd op een periode van 12 tot 18 maanden. Dan hebben we het niet over 4 of 5% stijging van dat moment, maar over 20% tot en met 100% over een normale beginperiode, dat is de periode die we uitgebreid motiveren.”

Voortschrijdend inzicht

Schaaij, inmiddels op dreef: “Ik ben dan superblij voor de abonnees van Beursgenoten. Wat is het leuk wanneer je een aandeel koopt en het stijgt, al is het maar een beetje! Je moet toch een winnaar willen zijn – ik wil dat in ieder geval zijn voor mijn abonnees. Je krijgt een indruk van hoe wij een en ander analyseren door hier gratis over onze vijf beste aandelen te lezen.”

“Ik zeg ook altijd: ik wil niet alleen kansen aanreiken, maar ook mensen trachten te behoeden voor verkeerde beleggingsbeslissingen. Beleggen is voortschrijdend inzicht, dat moeten beleggers goed beseffen.”

Toeslaan

Maar wat is uiteindelijk het geheim van de smid? Schaaij: ”Geduld en discipline, de juiste motivaties bij beleggingsbeslissingen en een gezonde radar. Ik kan echt op de loer liggen en toeslaan wanneer iedereen een aandeel is vergeten. Toeslaan op het moment dat beleggers het kind met het badwater weggooien, dat is de sport.”

“Omdat wij diepgaande aandelenanalyses maken, weten we waarom een aandeel koopwaardig is. Weet wat je koopt en waarom je het koopt, dan ga je niet de mist in. Wij analyseren alle aandelen, maar het zijn juist de pareltjes die de kers op taart zijn voor onze abonnees.”

En de parel van dit moment? De vijf koopaanbevelingen van Beursgenoten voor 2023 en de onderbouwing daarvan zijn hier gratis te downloaden.