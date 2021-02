Zo val je met je website echt op in die brij aan mailtjes

Met PushPro kun je direct contact zoeken met je websitebezoekers door middel van pushberichten op hun telefoons, tablets en zelfs op horloges. Talloze grote internationale bedrijven maken inmiddels gebruik van deze nieuwe tool van het Eindhovense bedrijf DEITY, maar het is zo toegankelijk en relatief goedkoop dat het ook voor restaurants, sportclubs, kleinere webshops en fanclubs een interessante manier is geworden om de doelgroep te bereiken.

Zo wordt je bericht wél gelezen

PushPro zorgt ervoor dat je heel eenvoudig pushberichten kunt versturen naar smartphones, tablets, desktops en smartwatches van websitebezoekers. Een nieuwe menukaart, de juiste tijd doorgeven van de wedstrijd van het dameselftal, of de nieuwste aanbieding uit de webshop bekendmaken; met PushPro zorg je ervoor dat het bericht wordt gezien. En ook gelezen!

“Zeg nou zelf”, zegt Jamie Maria Schouren van DEITY. “Hoeveel mails krijg je wel niet? En hoeveel belanden er ongelezen in de prullenbak? Een nieuwsbrief wordt zelden geopend. Maar een bericht op je telefoon of horloge valt op. Daar kijk je eigenlijk altijd wel even naar.”

Grote bedrijven

Bedrijven als Tommy Teleshopping en Mandemakers zijn al overstag. En ook een grote Mexicaanse nieuwssite maakt gebruik van PushPro. “Maar het leuke is dat dus ook het plaatselijke restaurant dit kan gaan doen. In deze tijd kijken veel meer mensen op websites van restaurants om eten te laten bezorgen. Die klanten wil je als restaurant behouden. Met een pushbericht stuur je ze bijvoorbeeld de nieuwe menukaart door. Het is heel simpel. Op je site vraag je of iemand op de hoogte wil worden gehouden. Diegene hoeft alleen ‘ja’ aan te vinken en verder niks in te vullen. Vanaf 90 euro per jaar kun je als onderneming of sportclub PushPro al aanschaffen. En om te helpen, wil ik de eerste maand nog wel gratis doen ook.”

Enorme groei

DEITY, het bedrijf mede opgericht door Jamie, maakt een enorme groei door. Het levert namelijk ook software voor webshops. Inmiddels zijn er al meer dan 85.000 downloads van hun software wereldwijd. “Sinds de uitbraak van Covid-19 is de online business werkelijk ontploft”, zegt Jamie. “En de innovaties nemen een vlucht.”

Het nieuwste concept van DEITY is dus PushPro. Push berichten zijn voor veel nieuwssites al een bekend fenomeen. “Maar wat veel mensen niet weten, is dat je niet alleen dat soort berichten kunt versturen als je een app hebt. Met een website kan het ook. Wij faciliteren dat nu dus op een heel laagdrempelige manier. Dus wil je met jouw bericht niet tussen die honderden mailtjes belanden, dan is dit dé manier om gezien te worden.”