Zo verovert dit Nederlandse boxermerk de wereld

“We wilden de onderbroekenmarkt opschudden”, begint Wouter van den Brink het verhaal over A-dam. “Weg met die jeukende labels en schreeuwerige prints. Onze onderbroeken zijn comfortabel, zacht en stijlvol met een knipoog, gemaakt van ecologische stoffen. Duurzaamheid vinden we heel belangrijk. We zijn GOTS-gecertificeerd, wat inhoudt dat zowel het product als het productieproces duurzaam is. In onze kleding geen chemicaliën.”

Belangrijke date

Even terug naar de oorsprong. Een van de vier vrienden heeft in 2015 een belangrijke date. Hij ontdekt in zijn kledingkast dat hij niet de onderbroek heeft liggen die hij eigenlijk zou willen en legt dit dilemma voor aan zijn maten. Het zaadje voor A-dam is geplant. “Het goede nieuws is dat hij nog steeds samen is met die date”, lacht Van den Brink.

Hoe goed een idee ook is, er is nog wel het een en ander nodig om het daadwerkelijk tot leven te krijgen én te houden. De oprichters van A-dam zijn dan ook dankbaar voor de ondersteuning die zij van PayPal krijgen. PayPal heeft sinds enige tijd PayPal Business Krediet en hierdoor kan A-dam de nodige investeringen doen.

Laagdrempelige oplossing

PayPal Business Krediet biedt een laagdrempelige oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven die gebruikmaken van het betalingsplatform. Bedrijven moeten minstens drie maanden een PayPal-rekening hebben en hierop een jaarlijks omzetvolume hebben van meer dan 12.000 euro om in aanmerking te komen. Het kredietbedrag dat wordt toegekend, is gebaseerd op het PayPal-omzetvolume van de ondernemer. Het krediet wordt automatisch afgeschreven met het percentage van de dagelijkse verkoopopbrengst dat je kiest bij je aanvraag.

“Wij gebruiken het om de inkoop van producten te financieren. Die kosten gaan natuurlijk voor de baten uit en dan is het fijn om op dat krediet te kunnen rekenen”, zegt Van den Brink. “Bijvoorbeeld voor piekmomenten als Black Friday en kerst. Daar ben je al in een vroegtijdig stadium kosten voor aan het maken, maar de inkomsten laten nog op zich wachten. Dan is het fijn dat PayPal er is. Zij zijn snel en flexibel zonder dat je een berg papierwerk moet invullen. Je kunt op elk gewenst moment krediet aanvragen.”

PayPal checkt de geschiedenis van de verkoopprestaties van het bedrijf en verstrekt binnen enkele minuten een kredietbeslissing en financiering. Hierdoor weten ondernemers heel snel waar ze aan toe zijn. Die snelheid is een enorm pluspunt, weet Van den Brink uit ervaring. “We hebben weleens bij een andere financiële partij meegemaakt dat een financiering te lang duurde en dat gaat echt ten koste van je business.”

Lingerielijn

A-dam - dat sinds dag één zo verantwoordelijk mogelijk produceert, nu al 850 verkooppunten in 22 landen heeft en veel aan e-commerce doet – zal nog wel vaker investeringen doen. De mannen hebben namelijk snode plannen. “We zien veel kansen in Amerika en ook qua assortiment breiden we uit. We hebben al T-shirts, sweaters en hoodies van GOTS-gecertificeerd katoen en zelfs zwemkleding van gerecycled plastic. En sinds kort ook een vrouwenlijn met mooie lingerie. De bikini’s waren afgelopen zomer al een groot succes.”

PayPal is trots op de ondernemers van A-dam. “PayPal is altijd een partner geweest voor het Nederlandse mkb”, zegt Maarten Zwaan, Market Lead PayPal Benelux & Ireland. “En met PayPal Business Krediet brengen we onze betrokkenheid weer een stap verder. Dit is in lijn met onze wens om het midden- en kleinbedrijf dezelfde mogelijkheden te bieden die voorheen waren voorbehouden aan grotere bedrijven.”