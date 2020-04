’Vanaf mijn twaalfde werd ik seksueel uitgebuit door toeristen’

Elk jaar worden in de Dominicaanse Republiek duizenden meisjes en jonge vrouwen seksueel uitgebuit. De Down to Zero-alliantie zet zich in om dit te stoppen. Net als Sarah zijn het vaak kwetsbare meisjes die in armoede zijn opgegroeid en in een omgeving waar ze te maken hebben gehad met huiselijk geweld, zoals mishandeling of verwaarlozing door hun ouders.

Sarah werd de eerste tien jaar van haar leven misbruikt. Eerst door de (nieuwe) man van haar grootmoeder en later door haar ouders, die haar mishandelden. Ze is nog maar twaalf jaar oud als haar familie haar in de steek laat en ze op straat belandt.

Geen uitzondering

Sanderijn van Beek, kindbeschermings-expert bij Plan International Nederland, onderstreept dat het verhaal van Sarah geen uitzondering is. „En toch vind ik het iedere keer even heftig. Ik heb zelf twee kleine dochtertjes en kan mij niet voorstellen dat zij in zo’n situatie zouden zitten.”

Volgens Sanderijn is het lastig in kaart te brengen om hoeveel meiden het daadwerkelijk gaat. Officiële data zijn nauwelijks beschikbaar. Sanderijn: „Heel veel misstanden worden niet geregistreerd. Als je als meisje geboren wordt in een arm, gebroken gezin waar de ouders vaak zelf slachtoffer zijn van geweld en seksuele uitbuiting sta je al 2-0 achter. Vaak trouwen meiden al heel jong, in de hoop op een beter leven. Of ze komen, zoals Sarah, op straat terecht. Daarbij is voor veel meisjes de toegang tot onderwijs en kans op een gewone baan beperkt.”

Zo ook voor Sarah. Dus wanneer een man haar aanspreekt en voorstelt seks te hebben in ruil voor geld, stemt ze in. „Ik was wanhopig”, vertelt ze. Samen met een elfjarig vriendinnetje verhuist ze niet veel later naar Punta Cana – de meest toeristische bestemming van de Dominicaanse Republiek – in de hoop daar meer te kunnen verdienen aan de toeristen. „De toeristen betaalden ons om seks met ze te hebben”, vertelt Sarah.

„Ik ging ’s nachts naar de casino’s of het strand. Daar leerde ik pooiers kennen die mij in ruil voor een deel van mijn inkomsten aan klanten hielpen. Het was verschrikkelijk. Sommige mannen weigerden te betalen na de seks. De meeste meiden die ik kende, gebruikten cocaïne om het draaglijk te maken. Ik ben blij dat ik nooit drugs genomen heb.”

Misstanden

„Het mooie van Down to Zero”, vertelt Sanderijn, „is dat we ons met dit programma richten op alle schakels die dit probleem in stand houden. De cultuur waarin seksueel geweld tegen vrouwen wordt geaccepteerd, de hoge mate van straffeloosheid en de autoriteiten die geen gehoor geven aan gemelde misstanden, maar ook de hotels, bars en verkopers die een oogje toeknijpen. Het gaat om veel meer dan alleen de toeristen die misbruik maken van de situatie.”

Het probleem zit diepgeworteld in de maatschappij. Daarom gaat de alliantie de straat op. Daar spreken de medewerkers met volwassenen en kinderen en leren ze de meisjes wat hun rechten zijn, dat ze daarvoor mogen opkomen en bij wie ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben.

Sanderijn: „Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met autoriteiten. We geven trainingen en informatie over hoe zij wet- en regelgeving kunnen implementeren ten gunste van de bescherming van kinderen. Ten slotte werken we samen met bedrijven, zoals in de Dominicaanse Republiek de toeristische sector. We geven trainingen zodat zij uitbuiting kunnen herkennen en weten hoe ze ermee moeten omgaan. We willen dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Toekomst

Zes jaar lang zat Sarah gevangen in een vicieuze cirkel van seks en armoede. Ruim een jaar geleden ontmoette ze een vrouw die haar leven veranderde. Ze werkte voor een lokale organisatie en hielp Sarah. „Ze huurde een kamer voor me zodat ik niet met toeristen hoefde te slapen”, legt ze uit. De psycholoog die ik via Down to Zero kreeg toegewezen, leerde mij dat je je lichaam niet hoeft te verkopen om rond te komen, dat er ook ’normale’ banen zijn.”

En dat is precies wat Sarah nu heeft. Ze werkt in een kapsalon en ontvangt voor het eerst in haar leven een eerlijk loon. Sarah heeft zin in de toekomst en wil dolgraag psycholoog worden. „Dan kan ik meiden steunen die net als ik vreselijk dingen hebben meegemaakt op straat. Ze verdienen een tweede kans op een gelukkig leven. Ik wil ze helpen en een voorbeeld voor ze zijn. Het is hard werken, maar je moet iedere dag vechten voor wat je wil.”

Down to zero = terug naar nul

Om seksuele uitbuiting van kinderen een halt toe te roepen, hebben Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl, ICCO Cooperation en het ministerie van Buitenlandse Zaken de handen ineen geslagen. Het Down to Zero-programma (2016-2020) vangt kinderen en meiden als Sarah op en leert hen voor hun rechten op te komen.

Daarnaast probeert Down to Zero via plaatselijke wet- en regelgeving in tien landen in Azië en Latijns- Amerika kinderen beter te beschermen. Ook werkt het samen met het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld de toeristische sector om bewustwording te creëren en kindermisbruik in de keten aan te pakken. Helaas heeft COVID-19 impact op het programma. Door het coronavirus vallen in veel landen inkomsten voor gezinnen weg. Huiselijk geweld, criminaliteit en seksuele uitbuiting krijgen daardoor meer kans. De alliantie maakt zich grote zorgen over de gevolgen hiervan voor kwetsbare kinderen en jonge vrouwen.