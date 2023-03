Lekker en makkelijk: je favoriete gerechten, maar dan vega

Steeds meer mensen willen vaker vegetarisch eten. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer inspiratie, betaalbaarheid en gemak. Of je nu eens per week voor een vegetarische maaltijd wil gaan of vaker de keuze maakt; door een paar ingrediënten in je gebruikelijke succesrecepten te vervangen, zet je razendsnel een heerlijk vega gerecht op tafel. Zo maak je dezelfde keuzes, maar dan vegetarisch. Lekker voor jou, fijn voor je portemonnee én beter voor het milieu.

Om je op weg te helpen, laat Albert Heijn zien dat je je favoriete gerechten heel makkelijk een vega draai kunt geven. Zo hoef je niet ingewikkeld te doen met moeilijke recepten, maar kun je gewoon blijven genieten van de gerechten die je al kent. Een kwestie van slim vervangen, noemen we dat. Extra fijn: deze gerechten zijn ook nog eens lekker betaalbaar.

Penne met groentesaus

Pastaliefhebbers weten als geen ander dat een goede saus de sleutel is tot een lekker pastagerecht. Dat zit bij dit recept van penne met groentesaus wel goed: deze groentesaus van onder andere bleekselderij, winterpeen en linzen is lekker én gezond. Heb je saus over? Gebruik ‘m de volgende dag voor een linzensalade met spinazie en pitakaaspuntjes.

Gezonde pizza funghi

Leuke activiteit voor een namiddag: zelf pizza maken! Lekker in je eentje of gezellig met je partner, kind(eren) of vriend(en). Bij dit vega pizzarecept gebruik je een kant-en-klaredeegbodem. Lekker makkelijk, want dan hoef je alleen nog maar voor het beleg te zorgen. Je kunt gaan voor de groenten die je lekker vindt, maar cherrytomaten, champignons en rucola zijn in ieder geval een goede combinatie.

Minestrone met knoflookbrood

Minestrone staat bekend als de ultieme maaltijdsoep. Heerlijk als avondeten, maar ook ideaal voor een stevige lunch. Qua hoeveelheid groenten zit het wel goed: in dit recept vind je roerbakgroenten, bleekselderij en tomaten. En reken maar dat deze minestrone telt als volledige maaltijd. Naast de macaroni in de soep, kun je er knoflookbrood bij serveren om de maaltijd nog net iets specialer te maken.

Rijstbowl met zilvervliesrijst, groente, sesam en tofu

Als je niet te lang in de keuken wil staan, is een rijstbowl altijd een handige optie. Je kunt eindeloos ingrediënten combineren, maar geloof ons maar: dit rijstbowl-recept wil je uitproberen. De Chinese wokgroenten, komkommer, rode uien, zilvervliesrijst en tofu combineren namelijk heerlijk met een speciaal ingrediënt: pindakaas!

Lasagne met geroosterde courgette

Het voelt altijd als een feestje als er een dampende lasagne op tafel staat. Die wil je toch ook blijven maken als je vegetarisch eet? Het pronkstuk van deze vega lasagne: de geroosterde courgette. En wat dacht je van vegan rulstukjes in plaats van gehakt? En dan hebben we het nog niet eens over de gesmolten mozzarella gehad, die onmisbaar is bij een goede lasagne.

Wrap met falafel, hummus, tomaat en komkommer

De ideale maaltijd als je een drukke dag hebt en weinig tijd hebt om je eten klaar te maken. Deze vega wraps zijn heel makkelijk te maken en razendsnel (lees: binnen 20 minuten) bereid. De pikante hummus zorgt voor een extra bite, maar als pittig eten niet zo je ding is, kun je nog altijd voor naturel hummus gaan. Ga voor lekkere (vegan) falafel en voilà, je vega wraps zijn klaar!

