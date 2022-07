Zó snel is het bij jou veiliger thuis. En dat is vanaf nu ook verplicht

Volgens gegevens van verzekeraar Interpolis heeft inmiddels 76% van de bewoners een rookmelder thuis. Toch is dat nog lang niet voldoende, want een kwart heeft dat dus nog niet. En dat zien we ook terug in het aantal meldingen van brand. Ieder jaar komen alleen al bij Interpolis tussen de 2000 en 3000 meldingen binnen van schades die zijn veroorzaakt door een brand in huis. Schades die wellicht voorkomen hadden kunnen worden als de brand eerder was ontdekt.

Nog veel erger natuurlijk dan materiele schade is het als er persoonlijk leed plaatsvindt. Vorig jaar vielen er 31 doden door een brand in een woning en dat is zo’n beetje het jaarlijkse gemiddelde. Sjak van Nieuwkuijk, risico en preventie expert bij Interpolis, verwacht dat door het toegenomen aantal oplaadbare apparaten het risico op een brand alleen maar groter wordt. Denk bijvoorbeeld aan elektrische fietsen en steppen. Hij is van mening dat het blijven geven van preventietips helpt om brandschade te voorkomen. Daarnaast helpen rookmelders bij het verlengen van vluchttijd waarmee veel leed bespaard kan blijven.

Die mening wordt bekrachtigd door een vorig jaar opgestelde risicoanalyse. Daaruit bleek dat het aantal dodelijke slachtoffers tot 18 kan worden teruggedrongen als in alle woningen op iedere verdieping een rookmelder hangt.

Plakken en klaar

De meeste mensen die nog geen rookmelder hebben hangen, zijn zich wel degelijk bewust van de risico’s die dat met zich meebrengt. Een veelgehoord excuus om geen rookmelder op te hangen is dat het een ‘gedoe’ zou zijn.

Die smoes kan echter definitief de prullenbak in. Rookmelders kunnen heel simpel met speciale magneetstickers worden opgehangen. Die stickers zijn online te koop en bij bouwmarkten. Je plakt een sticker aan het plafond eentje op je rookmelder, even op elkaar klikken en het is alweer een stuk veiliger thuis.

Dat rookmelders per vandaag verplicht zijn, komt niet uit de lucht vallen. In nieuwbouwhuizen is het al bijna 20 jaar verplicht om rookmelders op te hangen tijdens de bouw. Maar nu is het voor álle woningen bij wet verplicht om ze te beveiligen met een rookmelder. Overigens heeft Interpolis laten weten wel nog gewoon uit te keren bij schade, mocht er toch geen werkende rookmelder in huis aanwezig zijn.

Met kleine moeite veel ellende besparen

Maar de schade vergoed krijgen is natuurlijk een schrale troost als je bedenkt hoeveel ellende je ervaart bij een brand. Ook al vallen er geen gewonden (of nog erger), de kans is groot dat er persoonlijke herinneringen voorgoed in rook opgaan. Een brand is een traumatische ervaring. Een drama dat helaas niet te allen tijde te voorkomen valt, maar waarvan je wel degelijk de kans erop flink kunt verkleinen. Voorkomen van brand is natuurlijk van levensbelang, maar daarnaast is het vroegtijdig detecteren van brand cruciaal. En die rol is weggelegd voor rookmelders.

De verwachting is dat de verkoop van rookmelders een enorme vlucht gaat nemen deze dagen. Wees er dus bijtijds bij. Op de website van de verzekeraar kun je zien hoe je rookmelders met korting kunt aanschaffen én is meer te lezen over brandveiligheid in huis.