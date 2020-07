Zo zorg je voor een magische zomer voor jou én je gezin

Tijd om dat te vieren dus. En waar kan dat beter dan in Disneyland Paris, dat de deuren weer heeft geopend? Een feest voor de kids, maar ook heel fijn om met z’n tweetjes even helemaal in een andere omgeving te ontspannen en je over te leveren aan de magie en de romantiek. Met deze tips haal je alles eruit wat erin zit.

Bereid je voor op de autorit

Afhankelijk van de leeftijd van je kinderen, is het zaak je voor te bereiden op de autorit. Geef wat oudere kinderen een tablet of telefoon en ze vermaken zich prima, maar voor de jonkies zal je misschien wat creatiever moeten zijn. De Disney Parken zijn een stuk minder ver rijden dan Spanje of Zuid-Frankrijk, maar reken er maar op dat je - afhankelijk van waar je woont - zo’n zes uur in de auto zal zitten.

Het kan helpen om tussendoor wat rustmomentjes in te plannen. Dus niet wachten tot het eigenlijk al ‘te laat’ is, maar gewoon om de twee uur even stoppen om de benen te strekken, een rondje te rennen en iets te eten en drinken. Mocht je het echt niet zien zitten om de hele rit in één keer te doen, dan kun je eventueel onderweg een hotelletje pakken.

Ga voor de meest relaxte ervaring

In de vroegte heen en aan het einde van de dag afgepeigerd weer terug, is zelfs op papier geen goed idee. Daarnaast is Disneyland Paris veel te groot om écht te ervaren in slechts een dag. Gelukkig zijn er rondom de parken de Disney Hotels en Disney Village die de magische ervaring ook buiten de toegangspoorten in leven houden. Het maritieme Disney’s Newport Bay Club is vanaf vandaag weer open en verderop in het jaar kun je onder andere weer terecht in het dromerige Disneyland Hotel of kunnen jij en je Cars-fans weer in route 66-stijl genieten van Disney’s Santa Fe.

Naast dat je er zomaar je favoriete sprookjesfiguren tegen het lijf kan lopen, heeft overnachten in een van de Disney Hotels nog een voordeel: Extra Magic Time. Daarmee heb je voor de officiële openingstijden toegang tot de parken en waan je je echt in een sprookjeswereld.

Ⓒ Disney

Maak van tevoren een plan

Wat willen jullie absoluut zien? Zijn er dingen die jullie kunnen overslaan zonder er spijt van te krijgen? Bezoeken jullie het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park op één dag? En hoe lang verwacht je in de parken te kunnen blijven zonder dat jouw kleine een meltdown krijgt? Handig om daar van tevoren even over na te denken.

Pak de plattegrond erbij en stippel een globale route uit. Prima om ervan af te wijken natuurlijk, maar zo voorkom je misschien dat je aan het einde van de dag krijsende kinderen naar de uitgang moet slepen. En eh…als je in een van de hotels van de parken logeert, is tussen de middag even teruggaan voor een middagdutje misschien ook geen overbodige luxe. Op het gemakje, jullie hebben de tijd.

Houd er even rekening mee dat je in verband met de aangescherpte maatregelen je bezoek van tevoren moet reserveren. Slaap je in één van de Disney Hotels, dan hoeft dit niet en kun je in- en uitlopen wanneer je wilt.

Geniet!

De belangrijkste van allemaal: geniet! Maak gebruik van de selfie spots om op de foto te gaan met jouw favoriete Disney Figuur, slenter door één van de mooiste tuinen van Europa en reis in recordtempo langs Europa, Azië, Afrika en de VS.

Maak je vooral niet te druk, want alle moeilijke dingen worden je al uit handen genomen. Disneyland Paris heeft er alles aan gedaan om jouw bezoek zo hygiënisch en zorgeloos mogelijk te laten verlopen.

Zo zijn mondkapjes verplicht voor iedereen vanaf 11 jaar, wordt werkelijk alles extra nauwkeurig schoongemaakt, vind je meer dan tweeduizend dispensers met desinfectiemiddel in de parken, houden alle medewerkers - ook de prinsen en prinsessen - zich netjes aan de regels en mogen er minder bezoekers naar binnen dan normaal gesproken. Dat is niet alleen veiliger, maar misschien nog wel leuker ook! Wij weten wel wat ons deze zomer te doen staat...