Verdrinkt het bedrijf van zwembadmonteur Carl?

Op het Waddeneiland waar Carl (57) woont, is hij de enige zwembadmonteur. Vanwege de drukte neemt hij Vincent (22) in dienst en leidt hem op in de geheimen van het zwembadonderhoud op het eiland. Als Vincent plots opzegt en hint dat hij met de kennis en klanten aan de haal gaat zit Carl met de handen in het haar.

Carl woont al sinds zijn 5e op het eiland en precies op zijn 19e verjaardag begon hij een bedrijfje in zwembadonderhoud. Hij rekent de meeste particuliere zwembadeigenaren op het eiland als zijn klanten. Hij kent ieder zwembad als zijn broekzak en weet dat het bij iedere klant weer net iets anders moet. De klant tevreden, Carl tevreden.Alle klanten kwijt

Begin dit jaar had Carl besloten om vanwege aanhoudende drukte Vincent in dienst te nemen en hem de kneepjes van het vak te leren. Maar na acht maanden denkt Vincent alles te weten wat hij wil weten en zegt bij Carl op. Vincent heeft een contract getekend met een concurrentiebeding, maar lijkt zich daar geen zorgen over te maken. Als Carl online gaat zoeken, ziet hij dat sinds de ‘Wet werk en zekerheid’ er niet zomaar een concurrentiebeding in een tijdelijk contract mag staan. Raakt hij nu al zijn klanten kwijt aan Vincent?

Zwaarwegende bedrijfsbelangen

Als Carl mij belt om zijn zorgen te bespreken, beginnen we met hetgeen dat hij al online gevonden had. Ik vertel dat de ‘Wet werk en zekerheid’ alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen een concurrentiebeding toelaat. Gelijk bespreek ik met Carl of en hoe we hard kunnen maken dat het in zijn geval om zwaarwegende bedrijfsbelangen gaat.

Naar de rechter

Ik laat onze insteek aan Vincent weten en die stapt gelijk naar de rechter. Daar bepleit ik dat het voor Carl van levensbelang is dat dit beding in stand blijft en Vincent daar niet onderuit mag. Vincent heeft namelijk veel kennis van het specifieke reilen en zeilen van Carls onderneming. Die kennis is bepalend voor het succes.

Boven water

De rechter kan zich vinden in ons argument en begrijpt waarom het voor Carl noodzakelijk is om het concurrentiebeding op te nemen. De kennis en informatie die Carl met veel geduld heeft overgebracht op Vincent is zo specifiek, dat dit grote schade kan opleveren in handen van een concurrent. Daarom houdt de rechter het concurrentiebeding in stand. Carl is ontzettend opgelucht en weet nu dat hij zijn hoofd boven water kan houden.

Als echte eilandbewoners weten Carl en Vincent dat ze elkaar tegen blijven komen. Gelukkig blijkt dat ze na een paar maanden wel weer samen een biertje kunnen drinken, al zal samenwerken er nooit meer van komen.

Sean Witteveen

Jurist contractuele en arbeidszaken bij DAS

