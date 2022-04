Ex-profvoetballer zorgt nu voor revoluties in de sport

Voor Snijders was het een verrassing dat er nog niemand in dat gat was gedoken. Dus deed hij het, eind 2020. Samen met zijn directieteam - bestaande uit Eric van der Maarel (financieel en salesprofessional, ondernemer en investeerder) en Alexander Janssen (econoom, ondernemer en sporttech-investeerder) - richtte hij Dutch Sport Tech Fund op. “Mensen zeggen dan: ‘Wat weet die Snijders van investeren?’ Mijn kracht is de juiste mensen bij elkaar brengen om kampioen te worden.”

Ooit zag hij op het veld de kracht van het team; hij speelde als prof bij AZ en het Engelse Port Vale. “Ik was zeker niet de beste speler, maar ik werkte wel hard om samen te winnen.” Naast het voetballen studeerde hij Bouwkunde en Bedrijfskunde. Na zijn voetbalcarrière - hij stopte op zijn 28e - ging hij ondernemen in de sportwereld en werkte hij in de sporttechnologie. Zo’n grote stap naar Dutch Sport Tech Fund was het dus ook niet.

Enige fonds in Nederland

Dutch Sport Tech Fund faciliteert als enige fonds in Nederland beleggingen in innovatieve en schaalbare sporttechnologiebedrijven. En dat is een slimme investering, vertelt Snijders. “De wereldwijde markt van de sporttech groeit naar verwachting naar zo’n 30 miljard dollar in 2024 en naar 50 miljard dollar in 2030.”

Niet zo gek dus dat de ene na de andere innovatie wordt gepresenteerd. Van sensoren in schoenen die data verzamelen om prestaties te verbeteren tot een oplossing om clubs in staat te stellen spelers en trainers beter op te leiden. Het gaat zeker niet alleen om bedrijven die iets bedenken om topatleten nog beter te maken, maar juist ook om oplossingen die zich richten op de amateursporter.

“Vitaliteit is een belangrijk thema voor iedereen”, legt Snijders uit. “Heel veel mensen zijn bezig met gezonder leven en er zijn heel veel manieren om aan een andere leefstijl te werken.”

Verwacht rendement van 10 procent

De zes sectoren die Dutch Sport Tech Fund heeft gedefinieerd, zijn: Athlete performance, Data & Analytics, Fan engagement, Athlete branding, OTT (Over The Top content) en Esports, fantasy sports & betting. “We investeren in een mix van meer dan veertig interessante scale-ups en start-ups. Omdat het om meerdere bedrijven gaat - nationaal en internationaal - is het risico gespreid. Momenteel gaat het om zes deelnemingen, uiteindelijk moet het portfolio uit meer dan twintig deelnemingen bestaan.” Dutch Sport Tech Fund verwacht met de deelnemingen een waardegroei van 10 procent per jaar te realiseren.

Onder de huidige deelnemingen zit bijvoorbeeld het Spaanse Horizm, een pionier op het gebied van digitale sportsponsoring. Maar ook het Engelse Circl, een social betting app waarbij je samen met je vrienden een wedje kunt leggen tijdens een sportwedstrijd. Een interessante markt is die van de esports, vindt Snijders. “Wist je dat de finale van League of Legends - een online game - beter wordt bekeken dan de uitzending van de Super Bowl?”

Dutch Sport Tech Fund investeert in de verticals Athlete performance, Data & Analytics, Fan engagement, Athlete branding, OTT (Over The Top content) en Esports, fantasy sports & betting.

Krenten uit de pap

Maar hoe bepaal je welk bedrijf het waard is om in te investeren? Ofwel: hoe haal je de krenten uit de pap? Snijders en zijn directieteam hebben experts verzameld die alles wat zij aandragen zorgvuldig beoordelen. “We hebben specialisten op het gebied van mediarechten, e-commerce, data, maar ook accountants en mensen met juridische kennis. Daarna gaat het langs het bestuur.”

Ook is er een team van ambassadeurs uit verschillende takken van sport verbonden aan het fonds. Oud-topsporters als Marianne Timmer (schaatsen), Roelant Oltmans (hockey) en Stanley Menzo (voetbal). “Zij hebben ervaring in de sport, dus zij zijn de juiste mensen om innovaties bij te toetsen. Zo hebben we een zeer goed team om ons heen gebouwd om te beoordelen of een bedrijf levensvatbaar is of naar de volgende fase kan.”

Bijdragen aan groei

Samenwerken wil Snijders net zo goed met de bedrijven waarin zijn fonds investeert. “Als wij in een product of oplossing geloven, willen we ook bijdragen aan de groei van dat bedrijf. Niet: hier heb je geld. Maar: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jouw product of oplossing een nog groter succes wordt?”

Investeren in Dutch Sport Tech Fund kan nu vanaf 100.000 euro. “Wij richten ons op vermogenden die toekomst zien in deze tak van sport.” Snijders en zijn compagnons overwegen ook certificaten uit te gaan geven voor lagere bedragen. “Juist deze markt is heel interessant voor meer mensen dan alleen professionele investeerders. “Jonge mensen begrijpen heel goed dat deze markt booming is, omdat ze er zelf onderdeel van zijn. Misschien dat we ons in de toekomst ook op hen gaan richten.”

