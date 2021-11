Belegger pakt kansen met aandelen in elektrische auto’s

Elektrische auto’s halen hun energie uit een accu of ze worden door waterstof aangedreven. De ontwikkeling van de waterstofauto bevindt zich nog in het beginstadium, zodat autofabrikanten de trend volgen waarin Tesla een voorsprong heeft. Oftewel, de trend van de elektrische auto’s die op een accu rijden.

Net als elektrische auto’s is geduld een schone zaak. Zeker voor beleggers, weet beursexpert Geert Schaaij. Hij voorziet gouden kansen in de autobranche.

Batterijen

“Tesla heeft een grote voorsprong op de traditionele autofabrikanten, maar investeert nog steeds flink in batterijcapaciteit en technologie. Dat is hard nodig want gemiddeld hebben de autofabrikanten die ongeveer 50% van de wereldwijde voertuigmarkt in handen hebben, tot het einde van het decennium ongeveer 75 miljard dollar gereserveerd voor de ontwikkeling en productie van batterijen”, zegt Schaaij.

“Die productie moet veel efficiënter om de kosten te drukken”, vertelt Schaaij gedreven. “Dat is een enorme uitdaging, vanwege de verafgelegen toeleveringsketens en de concurrentiedruk. Op dit moment legt een batterij via de wereldwijde toeleveringsketen meer dan ruim 40.000 kilometer af voordat deze in een auto belandt. Dat jaagt de kostprijs natuurlijk enorm op.”

De kers

Schaaij stuitte in 2019 met zijn team op Albemarle. Zijn Beursgenoten schreef toen: ‘Doordat steeds meer bedrijven zich gaan toeleggen op de productie van elektrische auto’s, denken wij dat wereldmarktleider Albermarle Corporation een echte parel kan zijn. Wat is er leuker dan aandeelhouder te zijn van een brandstofleverancier?’

“De koers was toen 76,50 dollar en is nu 250 dollar”, zegt Schaaij. “En dit is maar een voorbeeld. 100% per jaar rendement blijkt dan een makkie. Dat soort kansen maken de kers op de belegginssite.”

Onderschatte modellen

Onze levens gaan veranderen. Zoveel is zeker. Maar wat is er over tien jaar belangrijk en maakt deel uit van ons dagelijks leven? Hoe ziet dat dagelijks leven er dan überhaupt uit? Welke megatrends luiden een nieuwe ‘way of living’ in? “Wij blijven jagen op de antwoorden op deze vragen”, zegt Schaaij. “Want elke dag wordt er een nieuwe koers bepaald voor de wereld van morgen. Nieuwe, kansrijke, maar ook onderschatte bedrijfsmodellen die ons leven gaan veranderen zullen op de beurs floreren.”

Falen is geen optie voor de bedrijven, weet Schaaij. En dus is het kwestie van overleven, aanpassen en meedoen. “Daar liggen kansen voor slimme beleggers en die kansen kunnen enorm zijn.

Dankzij de groene deals die over de hele wereld worden afgesloten zullen de op accu’s rijdende en door waterstof aangedreven elektrische auto’s nog sneller aanslaan. Lezers kunnen hier ons e-book gratis downloaden en zien welke aandelen de beste kansen bieden voor de auto-industrie, maar ook welke aandelen de grootste kans maken om op het gebied van elektrisch rijden het voortouw te gaan nemen.”

Trends

Schaaij vervolgt zijn relaas. “Naar schatting rijden er op dit moment wereldwijd 10.000 waterstofauto’s rond en dat worden er naar verwachting gigantisch veel meer. En dat is niet de enige trend op het gebied van e-mobiliteit. Drones en elektrische fietsen zijn slechts voorlopers.”

Beursgenoten is naar eigen zeggen in staat aandelen te ontdekken die goedkoop zijn en aantrekkelijke vooruitzichten hebben in trends die nog niet zijn ontdekt door de professionele beleggers (lees banken). “Bankiers zijn vaak ‘lui’ en willen eerst resultaten zien”, zegt Schaaij. “Pas daarna adviseren ze hun klanten in te stappen. Tegen die tijd nemen anderen al vaak hun winst.”

Einde fossiele brandstof in zicht

De overheden hebben na jaren van subsidies op elektrisch rijden de autofabrikanten een strop om de nek gelegd, meent Schaaij. “Autofabrikanten mogen nu nog auto’s verkopen die op fossiele brandstof rijden, maar het einde is in zicht. Zweden wil dat hun auto’s al in 2025 van de fossiele brandstof af zijn. De toekomst van elektrisch aangedreven voertuigen wordt in de weg gestaan door de vraag naar grondstof en de productie op ver afgelegen locaties. Om tientallen miljoenen auto's van energie te voorzien is een evolutie in gang gezet en er zal de komende jaren enorm veel geld naar deze sector stromen. Dat brengt kansen met zich mee.”

Autofabrikanten storten zich nu allemaal vol op de energiebronnen. Uiteraard omdat dat zeer bepalend kan zijn voor de kostprijs van de auto’s. “Mooi is ook om te zien dat de autofabrikanten met de langste geschiedenis spreekwoordelijk het gaspedaal intrappen”, vindt Schaaij. “Daar liggen de kansen en dankzij het gratis e-book met waar aandelen met naam en faam worden genoemd geeft informatie waardoor je als eerste een goed overzicht krijgt van aandelen die een belangrijke rol gaan spelen.”

Ontvang hier het gratis e-book