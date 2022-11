Inbraak via je schemerlamp: hoe cybercriminelen makkelijk je identiteit kunnen stelen

Het riedeltje dat je sterke wachtwoorden moet kiezen, ken je inmiddels wel. En waarschijnlijk houd je er op je laptop of computer ook rekening mee. Maar wie zogeheten slimme apparatuur in huis heeft, moet daar óók sterke wachtwoorden gebruiken. Veel mensen met een slimme deurbel, smart verlichting of andere gadgets gebruiken standaard wachtwoorden of zelfs helemaal geen. Terwijl cybercriminelen via deze apparaten bij jouw persoonlijke gegevens kunnen. En met die gegevens, kunnen criminelen bijvoorbeeld op jouw naam spullen kopen.

Updates

Ja, het komt altijd ongelegen; de vraag of je je computer of smartphone wil updaten. Maar doe het toch maar gewoon. Op deze manier werk je altijd met de nieuwste en veiligste versie van je software. Je kunt ook vaak ‘automatisch updaten’ aanzetten.

Identiteitsbewijs

Uit een onderzoek van verzekeraar Interpolis is gebleken dat Nederlanders zich vooral zorgen maken over identiteitsfraude. Dus dat een crimineel zich voordoet als jou en op jouw naam spullen koopt. Een terechte angst, want het komt tienduizenden keren per jaar voor. Wees dus heel voorzichtig met het delen van (een kopie van) je identiteitsbewijs online.

Wantrouw mails

Met een gezond portie wantrouwen kun je jezelf veel ellende besparen. Ga er bijvoorbeeld vanuit dat een bank nooit in een mailtje om jouw rekeningnummer vraagt. Hetzelfde geldt voor een overheidsdienst. De overheid stuurt nooit e-mails met daarin een link naar de inlogpagina van DigiD. Controleer altijd of het adres van de website klopt voordat je inlogt. Identiteitsfraude is overigens in veel gevallen verzekerd met de aanvullende dekking Consument & Wonen op de Interpolis Rechtsbijstandverzekering.

Pas op voor fake vrienden

Op dit moment de meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit is WhatsAppfraude. Een persoon doet zich voor als een vriend, zoon of dochter die een ander telefoonnummer heeft gekregen. Soms zit er bij het profiel zelfs een fotootje van de persoon die jij kent. Er wordt een gesprekje opgezet wat uiteindelijk leidt tot de vraag om geld. Maak geen geld over, maar bel die persoon op via een nummer uit je eigen adresboek voor controle, bij voorkeur via beeldbellen. Hoe goed je diegene ook vertrouwt.

Interpolis draagt bij aan een veilig thuis. Door veilig te wonen, voorkom je schade. Een inbraak in je woning of diefstal van je online gegevens hebben een enorme impact op je leven. Wie meer informatie wil over hoe je je hier zo goed mogelijk tegen kunt beschermen, kan eens kijken op www.interpolis.nl/inbraakveiligheid.