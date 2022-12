Erik Scherder: ‘Eén slok alcohol kan bij jongeren leiden tot bingedrinken’

NIX18 is er niet voor niets: drank is extra schadelijk voor jongeren. “Het puberbrein is nog volop in ontwikkeling”, aldus hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. “De groei van de zogenaamde witte en grijze stof in de hersenen is cruciaal. De witte stof geeft signalen door aan de hersencellen, terwijl de grijze stof ervoor zorgt dat informatie verwerkt wordt. Beide worden beschadigd door ethanol, de alcohol die in alcoholische dranken zit.”

Dat kan zorgen voor gezondheidsproblemen, zoals hart-, lever- en maagklachten. Maar je moet ook denken aan gevolgen als concentratieproblemen en een hogere kans op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. “Alcohol is een sluipmoordenaar: het is gevaarlijk omdat je het niet direct merkt, maar uiteindelijk de systemen in je brein op achterstand brengt”, aldus Scherder.

Eerste slok uitstellen

Je kind hiervoor behoeden, is niet altijd even makkelijk. Dat geldt al helemaal tijdens de feestdagen. Pubers zelf een slok thuis geven zodat ze het in een veilige omgeving kunnen proberen, werkt volgens Scherder juist averechts. “Je denkt misschien: liever waar ik bij ben, dan heb ik er in ieder geval zicht op. Maar die eerste slok kun je beter zo lang mogelijk uitstellen. Recente onderzoeken laten namelijk zien dat nippen tot bingedrinken kan leiden.” Het eerste slokje neemt de drempel weg, waardoor je puber sneller geneigd is om weer te gaan drinken.

Je mag jezelf een ‘bingedrinker’ noemen als je minstens één keer per kwartaal acht glazen alcohol op een gelegenheid nuttigt. “Jongeren die een eerste slok nemen, ervaren dit vaak als zo prettig, dat ze meer willen. Je kunt het moment van de eerste slok dus het beste zo lang mogelijk uitstellen.”

Wat kun je zelf doen?

Als je je puber niet in de verleiding wil brengen, helpt het om zelf geen alcohol te drinken in het bijzijn van je kind. “Kinderen spiegelen nu eenmaal: als pa een gezellige avond met de buren heeft met een paar glazen bier, dan wil je puber dat waarschijnlijk ook.”

Een ander hulpmiddel is belonen. “Het helpt om iets in het vooruitzicht te stellen. Dat je de afspraak maakt: als je in ieder geval tot je achttiende niet drinkt, krijg je iets leuks van ons. Dat hoeft niet eens veel geld te kosten, je kunt ook een kleine wens in vervulling laten gaan.”

Geen druppel onder de 18

Als ouder heb je wel degelijk invloed op de gezondheid van je kind. Je kunt er in ieder geval voor zorgen dat je alcoholgebruik in jouw huis niet toelaat en dat je kind zich bewust is van de risico’s. “Denk maar aan die prachtige witte en grijze stof die je kind nodig heeft voor nu én straks,” besluit Scherder. Kijk hier voor meer tips om over alcohol te praten met je kind.