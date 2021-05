Torenhoge huurschuld nekt discotheekhouder Lambert

Lambert (36) runt sinds 2012 een middelgrote dancing in de driehoek Maastricht-Heerlen-Aken. Mede door de coronacrisis kampt hij met een forse huurachterstand. Zijn huurbaas wil hem onder dwang uit het pand zetten en dagvaardt hem. Lambert schrikt zich rot en vraagt mij om hulp.

Ik laat Lambert even rustig zijn verhaal doen. Hij vertelt dat niemand van zijn financiële problemen weet. Zijn personeel niet, zijn leveranciers niet, zelfs zijn vrouw Evelien, met wie hij al 18 jaar samen is, weet van niets. Het voelt als vreemdgaan en de geheimen liggen als een stuk lood op de maag. Dat hij het nu met mij moet delen, lucht hem al een beetje op.

Lambert heeft al vóór de coronacrisis een huurachterstand opgebouwd. Met zijn huurbaas Carel treft hij een afbetalingsregeling, maar door de coronacrisis lukt het hem niet om aan zijn afbetalingsverplichtingen te voldoen. Enig uitzicht op inkomsten heeft Lambert voorlopig niet. Discotheken staan achteraan in de rij om weer open te gaan en aangezien voorheen de helft van zijn bezoekers uit Duitsland en België kwam, ziet hij het voor 2022 niet aantrekken.

Huurschuld van bijna 50.000 euro

Samen met Lambert zet ik alles helder op een rij om tijdens de rechtszaak goed beslagen ten ijs te komen. Hoe groot is de omzetdaling? Welk bedrag heeft Lambert aan tegemoetkoming voor zijn vaste lasten gekregen van de overheid? Hoe groot is zijn totale schuld bij huurbaas Carel?

Het blijkt dat de schuld inmiddels bijna 50.000 euro is. Lambert opent zijn discotheek wel af en toe voor bandjes die een livestream willen verzorgen. Daar haalt hij nog enige inkomsten uit, maar lang niet genoeg om te kunnen overleven.

Corona is onvoorziene omstandigheid

Tijdens de zitting bepleit ik dat een huurachterstand van drie maanden geen reden is voor het opzeggen van het huurcontract en Lambert eruit te zetten. Dat Lambert niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, ligt niet aan hem, maar aan een onvoorziene omstandigheid: corona. Over een dergelijke situatie is dan ook niks afgesproken in het huurcontract. Ik bepleit dat een huurkorting en een aangepaste betalingsregeling daarom op zijn plaats zijn.

Maar daar wil huurbaas Carel niets van weten. Die wil sowieso dat Lambert met zijn bedrijf het pand verlaat. Carel wil het pand uitgebreid verbouwen en er een nieuwe kledingoutlet van maken. Omdat Carel niet wil wachten op een uitspraak van de rechter, stelt hij voor om de huurschuld van Lambert 100 procent kwijt te schelden. Ook hoeft Lambert geen huur meer te betalen, als hij maar vertrekt uit het pand voor het einde van het jaar. De inkomsten van de geplande livestreams zijn volledig voor Lambert.

Muziek in de toekomst

Lambert en ik zijn in eerste instantie verbaasd over het voorstel. Maar hij heeft er wel oren naar. Hij moet weliswaar zijn dancing opgeven, maar hij is wel van zijn huurschuld verlost. De tranen springen in zijn ogen als hij zich realiseert dat hij eindelijk alles aan Evelien kan vertellen. Ik zie hem diep ademhalen en ik zie de spanning uit zijn lichaam vertrekken. Hij lijkt wel 10 centimeter groter geworden.

Lambert ziet weer kansen. Hij vertelt me dat hij het geweldig vindt om livestreams te organiseren en te werken met muziektalent. Hij accepteert het voorstel van Carel en ik regel nog diezelfde dag al het papierwerk. Er zit weer muziek in de toekomst!

Christa Verploeg

Senior Jurist en MfN-registermediator bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.