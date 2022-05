Investeren in vastgoed via crowdfunding:‘Hoge zekerheid én gemak’

CEO Felix Berkhout van Max Crowdfund zit inmiddels ruim 25 jaar in de wereld van vermogensbeheer en weet dat een hoog rendement doorgaans gepaard gaat met een hoog risico. “Max Crowdfund is dan ook ontstaan vanuit de gedachte: hoe kun je zekerheid combineren met een hoog rendement, zonder dat je daar als investeerder al te veel tijd en moeite aan kwijt bent? Het antwoord vonden wij in investeren in vastgoed via crowdfunding. Bij ons kun je meedoen vanaf 100 euro, je hoeft zelf geen steen aan te raken en je kiest zelf de projecten waarin je investeert.”

Klein beginnen

Het rendement is hoog: vaak zo’n 10 tot 12 procent. Berkhout vervolgt: “Het risico is relatief laag, omdat het vastgoed zelf het onderpand op de investering is en er nooit meer dat 90 procent van de executiewaarde, die altijd lager ligt dan de marktwaarde, wordt uitgeleend. “Mocht het dus onverhoopt misgaan, wat ik nog niet heb meegemaakt, kunnen we namens de investeerders executeren en de investering verhalen.”

Investeren via de crowd betekent dat er meerdere investeerders in een pand investeren. Daardoor zijn kleine bedragen al genoeg om mee te doen. “Binnen een uurtje kun je meedoen. Je schrijft je in op onze website door een account aan te maken, kiest een project uit dat je aanspreekt en legt een bedrag in. Je kunt dus klein beginnen om te kijken hoe het werkt en of het bevalt.”

Korting

Berkhout vervolgt: “Alles is transparant en overzichtelijk: we rekenen zelf een maandelijkse vergoeding van 0,1 procent over het uitstaande investeringsbedrag, verder zijn er geen verborgen kosten. Je kunt online alle contracten inzien die we sluiten, de risicoscore per object en alle overige informatie over de leningen. Je stelt zelf je portefeuille samen.” En het grote voordeel van ‘de crowd’: “Hoe meer mensen instappen, hoe meer leningen we kunnen afsluiten. Dat zijn er momenteel nu ruim 100 en daar komen er elke week een aantal bij.”

Het huidige gemiddelde ligt rond de 10 procent bruto rendement. “Dat betekent dat je als investeerder zo’n 9 tot 9,5 % netto rendement krijgt. Trouwe klanten die veel investeren, ontvangen korting op de kosten, die kan oplopen tot 50%. Investeer je in meerdere projecten dan krijg je dus meer korting, wat gevolgen heeft voor je nettorendement. Ik zeg altijd: elke investering komt met een risico, maar dit is een van de veiligste manieren om zo’n hoog rendement te behalen.”

Rente op rente

Echt interessant wordt het als je dat rendement gaat gebruiken om te herinvesteren en dus rente-op-rente gaat ontvangen. Een voorbeeld: stel, je investeert 15.000 euro. “Je kunt natuurlijk al instappen vanaf 100 euro. Dit bedrag is wat een gemiddelde particuliere belegger bij zijn of haar broker of vermogensbeheerder heeft. Bij de interestpercentages die Max Crowdfund biedt, ontvang je ongeveer 100 euro rente per maand. Je kunt er dan voor kiezen om die rente uit te keren, maar je kunt de rente die je verdient ook opnieuw investeren. Dan verdien je dus rente op je rente: het fenomeen van compound interest.”

Ook bij die herinvestering kies je natuurlijk helemaal zelf in welke projecten je het rendement investeert: “Je kunt er altijd voor kiezen om te spreiden. Nog een reden waardoor het risico relatief zo laag is.”

Vergunning

Max Crowdfund heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Berkhout: “Eind dit jaar moeten we volgens de EU-wetgeving een vergunning hebben, die aanvraag loopt nu. Zodra we die hebben, kunnen we verder gaan uitbreiden binnen Europa. We mogen dan ook actief investeerders in het buitenland werven. En zo kunnen we ook weer meer projecten financieren, dat is dus gunstig voor onze investeerders, zeker als je wil spreiden. Ook handelen in equity (aandelen) is dan mogelijk, zodat je als investeerder ook deels eigenaar kan worden van een vastgoedproject.

Kijk voor meer informatie op Maxcrowdfund.com