Thomas koopt kapotte BMW: kat in de zak of eigen schuld?

Thomas is al vanaf zijn jeugd een autofan. Als kind keek hij al vanaf de achterbank van zijn vader naar langs zoevende auto's. Hij speurt graag het internet af in de hoop weer een opknappertje te vinden. Ook nu: hij vindt een parel van een BMW 535i GT voor € 9.250. Een redelijke prijs, vindt Thomas. Daar kan hij wel wat mee!

Hij besluit contact op te nemen met autohandelaar Willem, die de advertentie online heeft gezet op een website waar auto’s met schade te koop aangeboden worden. Ze maken een afspraak voor een proefrit.

Coole bak met schade

Willem neemt de tijd om Thomas de gebreken van de auto te laten zien. Deze heeft veel schade, maar dat mag de pret van Thomas niet drukken. Vol goede moed stapt Thomas in de BMW. Wat een coole bak! Rijdt lekker, mooie leren bekleding en een open dak. Perfect voor tijdens rally’s, denkt hij.

Er is behalve de schadenóg een nadeel: op het dashboard branden verschillende lampjes en er verschijnt een melding: ‘Aandrijving, beheerst voortrijden, volle aandrijvingskracht niet beschikbaar, door uw servicepartner laten nakijken’. Thomas baalt daar wel van, maar is helemaal overtuigd dat het goedkomt.

Verder laten onderzoeken?

Samen besluiten Thomas en Willem de BMW te laten nakijken door een BMW-dealer. Hier worden er drie foutcodes zichtbaar. Omdat er duidelijk iets niet in orde is met de motor, adviseert Willem de auto verder te laten onderzoeken. Hij zou het heel vervelend vinden als later blijkt dat er iets ernstigs met de motor is. Thomas is echter niet zo onder de indruk van de foutmeldingen en geeft aan dat wat hem betreft verder onderzoek niet nodig is.

Terug bij het verkoopbedrijf van Willem wordt de koopovereenkomst gesloten. Omdat Willem zich niet helemaal comfortabel voelt bij de verkoop terwijl er gebreken zijn aan de motor, besluit hij een opmerking op de factuur te vermelden: ’Man rijdt op eigen risico naar huis, geen enkele garantie op de auto[1] . Thomas heeft er alle vertrouwen in, ondertekent de overeenkomst en rijdt met de BMW naar zijn huis, 80 kilometer verderop.

Motor vol rook

Bij thuiskomst schrikt Thomas, de hele motor staat vol rook! Hij belt direct de lokale BMW-dealer en laat de net aangeschafte auto nogmaals controleren. De conclusie valt niet mee: de motor is stuk en moet vervangen worden voor een bedrag van € 4.500 . Thomas besluit de reparatie te laten uitvoeren en stuurt de factuur door naar Willem.

Willem is perplex: hoe kan Thomas nu verwachten dat hij deze kosten gaat betalen? Er is nog nadrukkelijk vermeld dat de aankoop op eigen risico was. Willem heeft hulp nodig en benadert mij voor juridisch advies.

Wie betaalt de reparatie?

Dat er geen sprake is van garantie, wil volgens Thomas niet zeggen dat hij als consument geen rechten meer heeft. Thomas beroept zich daarom op het consumentenrecht; op ‘non-conformiteit’. Je mag van een auto van € 9.250 verwachten dat die auto na een rit naar huis niet direct kapotgaat.

Thomas besluit een procedure te starten. Ik sta in die procedure Willem bij. Van non-conformiteit is volgens ons in dit geval geen sprake. De koper wist namelijk dat de auto gebreken had, hij heeft de auto niet verder laten onderzoeken. De koper heeft de koopovereenkomst met alle voorbehouden ondertekend en is er,na alle informatie over de gebreken, toch mee naar huis gereden.

Verkoper in gelijk gesteld

Een grote opluchting voor Willem: de rechter is het met ons eens en beslist dat de auto niet non-conform is. Dit betekent dat Willem heeft geleverd wat Thomas op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Thomas heeft zelf meerdere waarschuwingen van Willem en de BMW-dealer genegeerd. Dat betekent dat Thomas zelf voor de gemaakte reparatiekosten moet opdraaien.

Het is een wijze les voor Thomas: in normale gevallen mag je van een auto verwachten dat deze geschikt is voor gewoon gebruik. Als je echter al van tevoren weet dat er iets mis is met de motor en je laat de auto niet vooraf door experts controleren, dan kun je achteraf niet klagen dat je niet gekregen hebt wat je had mogen verwachten. Willem heeft verstandig gehandeld: leg altijd de situatie schriftelijk vast en schakel juridische hulp in als er een conflict ontstaat met een klant.

Tot slot: de regels op dit punt zijn inmiddels veranderd. De consument wordt nu meer beschermd: als Willem voortaan een soortgelijke auto (dus met een waarschijnlijk kapotte motor) wil gaan verkopen, dan moet hij de koper erop wijzen dat de motor mogelijk kapot is, en de koper moet ook uitdrukkelijk met dit punt akkoord gaan.

Sjaak Drinkenburg

