‘Vaak zit er meer achter een voordeur dan je denkt’

Maak kennis met Hennie*, die door een auto-ongeluk niet-aangeboren hersenletsel opliep. Ze werd slachtoffer van WhatsAppfraude, waardoor ze duizenden euro’s kwijtraakte en er een probleem met haar betaalrekening ontstond. Hulp bij Geldzorgen benaderde, na afstemming met Hennie, haar broer om te helpen bij het beheren van haar financiën. Daarnaast werd ze gekoppeld aan een buddy via het lokale welzijnswerk, die ook meekijkt met haar geldzaken.

Duurzame oplossingen

Terpstra is trots op de collega die Hennie de helpende hand bood. “Als coöperatieve bank vinden we het belangrijk om onze klanten te helpen om financiële zorgen te voorkomen. We zoeken samen duurzame oplossingen om een stap te zetten naar een financieel gezonder leven.”

De interesse in de schuldproblematiek ontstond bij Terpstra al voordat ze bij team Hulp bij Geldzorgen betrokken raakte. “Ik ken ook mensen die in de schulden zijn geraakt. Dan merk je dat er vaak meer achter een voordeur zit dan je denkt. Erover praten, vinden veel mensen moeilijk.”

Geld voor gokschulden

De schaamte en het taboe op het praten over geld, zitten vaak in de weg. Neem Bernard*, die bij Rabobank aanklopte voor een krediet. In het gesprek kwam naar voren dat Bernard geld nodig had om zijn gokschulden te betalen. Hulp bij Geldzorgen kreeg hem zo ver dat hij het zijn dochter en partner vertelde. De huisarts werd ingeschakeld en met behulp van een lokale vrijwilliger werden betalingsregelingen getroffen om Bernard van zijn schulden af te helpen.

“We zijn alert op situaties zoals die van Bernard, wiens aanvraag voor een krediet bleek te zijn ingegeven door financiële stress”, zegt Terpstra. “Die stress was terug te leiden naar zijn gokverslaving, bleek toen de adviseur een luisterend oor bood. Soms doen mensen makkelijker hun verhaal aan ons dan aan hun omgeving, omdat het toch wat anoniemer is. Ze willen wel hulp, maar weten vaak niet wat er mogelijk is. Uit onderzoek (bron: NVKK - red.) blijkt dat mensen gemiddeld pas na vijf jaar hulp zoeken. Intussen stapelen de schulden zich op. Daarom is in actie komen zo belangrijk.”

Recht op toeslagen

De schuldenproblematiek staat mede door de (nasleep van) de COVID-19-pandemie, de inflatie en de gestegen energiekosten op de maatschappelijke agenda, ziet Terpstra. “Rabobank is er om mee te denken over hoe je meer inzicht kunt krijgen of waarop je kunt besparen. Soms zijn er inkomstenbronnen waaraan je nog niet hebt gedacht, zoals toeslagen waarop je wel recht hebt.”

Het begint met de wil om wat aan de situatie te doen, zegt Terpstra. “Dan komt pas kunnen. En er kan veel, ook als je nog geen problemen hebt, maar je wel zorgen maakt. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk minder inkomen hebt. Wij kunnen 90 procent van de mensen die voor hulp bij ons aankloppen weghouden van betalingsregelingen. We bekijken of het mogelijk is om de lasten te verlichten of verwijzen mensen door naar bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje.”

Continu stress

Mensen met geldzorgen hebben vaak ook andere zorgvragen, ziet Terpstra. “Voor het verband tussen geldzorgen en andere klachten is gelukkig steeds meer aandacht. Als je continu een vorm van stress ervaart, ben je niet meer aan het leven maar aan het overleven. Ook daarom is hulp zoeken zo belangrijk!”

Vermoed je geldzorgen bij mensen in je omgeving? Gebruik onderstaande tips:

Vraag hoe het op financieel gebied gaat, zeker als je weet dat iemand in een lastige periode zit/achter de rug heeft.

Bied hulp aan, vraag wat je kunt doen.

Oordeel niet te snel; er is al zo veel schaamte en taboe.

Kun je niet helpen? Verwijs door naar hulp.

*Uit privacy-overwegingen zijn de namen van Hennie en Bernard gefingeerd.

Inzicht via de Rabo App

Wil je een stap zetten naar een financieel gezonder leven? Dan is het belangrijk om inzicht in je financiën te hebben. Dankzij de Rabo App is dat niet ingewikkeld. Je kunt op een veilige manier in de gaten houden hoe je ervoor staat en waarop je kunt besparen. “Als mensen daar in onze app toestemming voor geven, worden inkomsten en uitgaven automatisch onderverdeeld in categorieën, zoals energie en boodschappen. Ook krijg je een overzicht van je vaste lasten en abonnementen”, legt Julian Bongaards van de Rabo App uit. “Zo zie je precies waaraan je je geld uitgeeft en hoe je uitgaven zich ontwikkelen.” Ook kun je budgetten instellen, vertelt Bongaards. “Geef je aan dat je idealiter 350 euro per maand besteedt aan de boodschappen? In de app zie je wat je al hebt uitgegeven en nog te besteden hebt. Je kunt een melding krijgen als je het bedrag hebt bereikt.” Als je daarnaast ‘slimme overboekingen’ instelt, wordt automatisch geld van je spaarrekening teruggeboekt als je anders wellicht een bepaalde incasso niet meer kunt betalen. “Zo voorkom je dat je in het rood komt. Het werkt ook andersom: als je saldo boven een bepaald bedrag komt, kun je dat deel automatisch naar je spaarrekening laten overboeken.” De Rabo App gaat in de toekomst, als de klant dat wil, meer tips en aanbevelingen geven. “Inzicht is één ding, maar dan is het fijn als je vervolgens ook actie kunt ondernemen om financieel gezond te blijven.”

Rabobank vindt praten over je geldzaken belangrijk. Het kan je meer rust en inzicht geven en dat is een eerste stap naar een financieel gezonder leven. Meer tips en tools vind je op rabobank.nl/financieel-gezond Meer weten over de Rabo App? Kijk op rabobank.nl/app