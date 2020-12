Van opknapper naar duurzame huurwoning dankzij investeerders

Opknappers kopen, verbeteren en vervolgens verhuren, dat is wat Wijnand Groenen, directeur bij Meerdervoort Vastgoedfondsen en voormalig makelaar, doet. “Veel mensen die in de stad werken en dichtbij hun werk willen wonen, lopen tegen hetzelfde probleem aan: kopen is duur”, legt hij uit. “Bovendien is het de vraag of ze, als ze hun woning willen verkopen, daar tegen die tijd nog steeds een goede prijs voor ontvangen. Huren is voor hen een aantrekkelijke optie, want dat maakt dat ze in de toekomst flexibeler zijn in hun keuzes. Bijvoorbeeld verhuizen naar een andere stad, samenwonen of - zodra het weer kan - reizen. En zorgelozer, want ze kunnen van hun huurwoning af.”

Achterstallig onderhoud

Het vinden van een mooie huurwoning voor een redelijke prijs is alleen niet makkelijk, weet Groenen. “Natuurlijk, niet goed geïsoleerde woningen met scheuren in de muren en oude keukens zijn er wel, maar daar zitten de meeste mensen niet op te wachten. Zij willen niet al te ver bij hun werk vandaan wonen, maar wel genieten van comfort.”

Meerdervoort biedt particuliere investeerders de mogelijkheid om via een garantiefonds hun geld te steken in opknappers. “Het gaat om woningen in de gebieden in en rondom de grote steden - zoals Den Haag, Delft, Rotterdam en Utrecht - die vanwege achterstallig onderhoud lastig te verkopen zijn. We knappen deze helemaal op met het geld van de investeerders in het fonds en verhuren de kwalitatief nette woningen vervolgens voor tussen de 900 en 1400 euro per maand.”

Van brak naar net

"Voor dat geld krijgen huurders een turnkey woning met een energiezuinig label”, vervolgt Groenen. “We creëren van een huis met energielevel F een B, of als het even kan zelfs een A, door bijvoorbeeld een hr-ketel en een elektrische kookplaat te plaatsen. We upgraden woningen van brak naar netjes en dat trekt ook een andere doelgroep aan die de wijk vaak goed kan gebruiken.”

Hij ziet het als een win-winsituatie. “Onze investeerders zoeken een goed alternatief voor sparen, want je geld op de bank zetten, kost alleen maar geld. Dat alternatief bieden wij: investeren in vastgoed. In ruil voor de investering krijg je een rente van 4,3 procent, voor een looptijd van zeven jaar, en het eerste hypothecaire recht. Na die zeven jaar gaan we weer om de tafel.”

Onderpand

De vraag uit de markt om te investeren in huurwoningen is groot, ziet Groenen. Garantiefonds IV liep al zo hard dat nu Garantiefonds V in het leven is geroepen. Instappen kan vanaf 100.000 euro. “Wie investeren in aandelen te risicovol vindt, komt bij ons. Dan heb je in elk geval een onderpand in ruil voor je investering.”

Steeds meer investeerders vragen om een een-op-een financieringsmogelijkheid. “Via Meerdervoort Queda Real (MQR) bieden wij nu ook maatwerk: we zoeken een object dat past bij het gevoel van de investeerder en bij het bedrag wat diegene wil uitgeven. Wij betalen vervolgens een vaste rente uit gedurende de looptijd, dus bijvoorbeeld 4 procent voor vijf jaar. Na die tijd kan de investeerder het ingelegde bedrag weer terugkrijgen, of juist opnieuw investeren.”

Tips

Twee tips van Groenen: “Wil je investeren? Kijk dan altijd goed of je investeert in iets wat straks meer waard is, of in elk geval niet enorm in waarde daalt. Met woningen zit je dan altijd goed. Het is ook altijd goed om te kijken naar de verhoudingen. Voor hoeveel procent zit de bank erin? En: een hoger rendement betekent ook vaak een hoger risico.”

Wie voor 15 december instapt in Garantiefonds V krijgt de rente al uitbetaald over deze hele maand december, ongeacht het instapmoment. Meerdervoort heeft naast woningvastgoed ook vastgoed op het gebied van zorg en multi tenant gebouwen. Meer weten? Neem een kijkje op de website.