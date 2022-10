Aannemer failliet: Joris krijgt rekening van 18.000 euro

Met grote verbazing leest Joris (35) de brief die op zijn deurmat ligt. Zijn aannemer is failliet gegaan. Eindafrekening: 18.000 euro. Of Joris die even binnen tien dagen wil betalen. En dat terwijl de aannemer de klus niet eens goed heeft afgerond. In tegendeel: hij heeft zelfs schade aangebracht.

Bouwval

Belachelijk, vindt Joris. Hij zou eigenlijk nog 26.000 euro moeten krijgen van de aannemer voor herstel van de bouwval die hij heeft achtergelaten. Dat laat Joris de curator ook weten, maar die wijkt niet van zijn standpunt.

Onderbouwd verweer

In alle staten belt hij me op om zijn verhaal te vertellen. Direct daarna confronteer ik de curator met een goed onderbouwd verweer. Feitelijk én juridisch. De curator voelt hierdoor eindelijk noodzaak om bij de failliete aannemer navraag te doen.

De zaak wordt anderhalf jaar lang in onderzoek gehouden, dus ons geduld wordt flink op de proef gesteld.

Verlossing

Na lange tijd volgt eindelijk de verlossing. De aannemer geeft toe dat hij de opdracht niet met goed resultaat heeft weten af te ronden. Ons verweer kan hij niet meer weerleggen.

Dit resulteert in een goede afloop voor Joris: de vordering wordt ingetrokken. Hij hoeft de factuur van 18.000 euro dus niet te betalen.

Herstelwerkzaamheden

De herstelwerkzaamheden kosten Joris uiteindelijk toch nog 8.000 euro. Deze zijn door het faillissement helaas niet meer te verhalen bij de aannemer.

Desondanks is Joris opgelucht en geeft hij aan dat ik hem goed heb geholpen. Zonder hulp zou hij immers nog veel meer geld kwijt zijn. Hoewel zijn onderneming door deze zaak een flinke klap heeft gekregen, heeft hij dankzij de overwinning zijn beste klant weten te behouden.

Sanne Depmann

Heb je een juridische zorg? Dan wil je snel een oplossing. Conflict met je leverancier of werknemer, een factuur die niet betaald wordt, een samenwerking die in duigen valt. Het kan je allemaal zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk onderstaande links:

Opnieuw forse toename juridische geschillen met aannemers | DAS

Rechtshulp on demand | DAS

Voorbeeldbrief verzoek herstelwerkzaamheden aannemer | DAS