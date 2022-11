Oranje jaagt tegen Ecuador op volgende ronde én record

Na acht jaar lonkt voor Oranje eindelijk weer eens de volgende ronde op een WK. De winst op Senegal - op papier de sterkste tegenstander uit de poule – heeft Nederland een vliegende start opgeleverd, ondanks dat het een stroeve wedstrijd was. Ecuador is de volgende horde en wat daarvan te verwachten valt, is niet geheel duidelijk. De bookmakers van TOTO zien Nederland wel als favoriet. Als Oranje wint, krijg je 1,81 keer je inzet terug. Bij winst van Ecuador is de buit 4,65 keer je inleg.

Nederland speelde slechts twee keer eerder een (oefen)interland tegen Ecuador en won er daarvan slechts één met 1-0. Het andere duel werd een gelijkspel. Als er nu weer gelijk wordt gespeeld, levert dat je bij TOTO 3,55 keer je inzet op. Ecuador won de eerste groepswedstrijd redelijk gemakkelijk met 2-0 van Qatar en kan bij winst op Oranje dus ook een belangrijke stap zetten.

Wereldrecord voor het grijpen

Natuurlijk is het behalen van de volgende ronde het voornaamste doel van Oranje. Wint het Nederlands Elftal, dan krijg je niet alleen 1,81 keer je inzet terug, maar kunnen de Oranje-mannen ook het wereldrecord vestigen van meest gewonnen WK-groepsduels achter elkaar.

Tot dusverre staat dat record op naam van Brazilië met een reeks van 8, maar Nederland staat met de gewonnen wedstrijden van 2010, 2014 en die op Senegal momenteel op 7. Met na Ecuador de ogenschijnlijk makkelijkste tegenstander (Qatar) nog op het programma, kan het Nederlands Elftal wereldrecordhouder worden met 9 gewonnen groepsduels op rij.

De achtste finale

Of bij winst vandaag de vlag uit kan, hangt af van het resultaat tussen Senegal en Qatar om 14 uur. Alleen als Qatar niet wint in dat duel kan Oranje zich met winst op Ecuador direct plaatsen voor de achtste finales.

Met veel goals verschil winnen van Ecuador zou ideaal zijn, omdat het doelsaldo een rol kan gaan spelen. De quoteringen bij TOTO – de grootste aanbieder van sportweddenschappen en sinds 1957 een trotse partner van het Nederlandse voetbal - wijzen daar overigens niet op. Een winst van 4-0 levert je maar liefst 22 keer je inzet op. Het meest vertrouwen is er in een 1-0 overwinning van Nederland. Dat levert je 2,80 keer je inzet op.

