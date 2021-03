De beste tips én uitrusting voor wandelaars

We hebben in 2020 al flink de Hollandse natuur (her)ontdekt en ook in 2021 kunnen we nog genoeg mooie plekjes vinden in Nederland. Om te wandelen, te kamperen of allebei. Als iemand weet wat nodig en handig is voor een wandeltocht is het Carl Hård af Segerstad wel. Hij werkt bij het Zweedse merk Fjällräven, dat al sinds 1960 is gespecialiseerd in outdoorkleding en -accessoires. Hij deelt drie tips.

Een goede voorbereiding loont

Als je gaat wandelen, wil je vooral niet te veel onnodige spullen meesjouwen. Je wilt ook niet te weinig meenemen, want je moet wel zorgen dat je warm, droog en veilig je route kunt lopen. Natuurlijk kun je de weersvoorspellingen checken. Zorg ongeacht die voorspelling toch altijd voor laagjes kleding, zodat je iets aan- of uit kunt trekken als het toch kouder of warmer aanvoelt dan je had gedacht. Pak ook een extra setje in, zodat je droge kleding hebt na een (onverwachte) regenbui. Vergeet ondergoed en sokken niet! Slaap je in een tent? Dan is een isolerende slaapmat een must, zeker in het voorjaar.

Wees lief voor je voeten

Je voeten dragen jou de wereld over en het is zaak dat je lief voor ze bent. Goede wandelschoenen aanschaffen dus, dat betekent: geschikte schoenen die echt lekker zitten. Let erop dat je ze goed inloopt voordat je op pad gaat. Als je langer van huis gaat, is het slim om een extra paar mee te nemen, zodat je kunt afwisselen. Dit zorgt ervoor dat niet steeds dezelfde drukpunten worden belast en je voeten wat meer ademruimte krijgen. Gevoelig voor blaren? Trek dan twee paar sokken over elkaar heen aan, zodat er minder wrijving ontstaat op de huid.

Zorg voor comfort

Wanneer je besluit om ergens te overnachten, is het verstandig om vooraf te kijken waar. Dan weet je zeker dat er plek is en dat je ook op een goede kampeerplaats je tent kunt opzetten. Als het ‘s nachts nog flink afkoelt, kun je beter niet te dicht bij het water staan of te veel op de tocht. Let er wel op dat je voldoende ventilatie hebt. En zet de tent goed strak, anders word je wellicht wakker van klapperend tentdoek. En, dit is echt een gouden regel: nooit koud je slaapzak in duiken. Dan kost het je te veel tijd en moeite om warm te worden. Als je lijf koud voelt, warm dan voordat je gaat slapen even op door wat oefeningen te doen. Springen, een rondje rennen: wat maakt niet uit, als je maar opwarmt.

Nog meer handige tips van Carl Hård af Segerstad vind je hier.

En dan onze favorieten voor de uitrusting:

De Abisko Lite Trekking jas is ideaal voor de lente en de zomer, waarin je toch regelmatig bestand moet zijn tegen een bui of koude wind. Gemaakt van het materiaal G-1000 Lite Eco voor optimale ventilatie en je hebt voldoende bewegingsvrijheid dankzij de rug- en zijpanelen van stretch. Je kunt de capuchon aansnoeren en de jas heeft een deelbare rits en ventilatieritsen. In uitvoering voor mannen en voor vrouwen.

De lichtgewicht broek Abisko Lite Trekking Zipp-off is perfect voor een wandeltocht in Nederlandse weersomstandigheden. Tenslotte leven we in een land waarin je nooit precies weet wat het weer gaat doen, zelfs niet in de zomer. Deze ademende lange broek van G-1000 Lite en stretch kan daarom heel simpel worden omgetoverd tot een korte broek en terug. Ook hier is een mannen- en vrouwenuitvoering.

In de rugzak Abisko Friluft 35 past alles wat jij nodig hebt voor een wandeltrip. Lichtgewicht, stevig, een goed draagcomfort en de juiste ventilatie, waardoor deze rugtas ook heel geschikt is om te dragen op warme dagen. Ook verkrijgbaar in een mannen- en vrouweneditie.

Tent Abisko Lite 2: compacte vierseizoenentent voor iedereen die graag met een lichte rugzak reist. Handig: de buitentent kan aan beide kanten worden opgerold, zodat je overal kunt genieten van het uitzicht en nog beter kunt ventileren.

Wil je meer functionele wandelkleding bekijken? Klik dan hier.