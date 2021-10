Beursexpert Schaaij: ‘Als niemand meer positief is, zijn er kansen’

Op het moment dat de aandelen van Royal Dutch Shell en andere oliewaarden daalden, tuimelden beleggers over elkaar heen om te verkopen. Het aandeel - dat eerder nog werd gezien als de hoeksteen van de Nederlandse beurs - werd verguisd en zelfs minder dan een tientje waard. Beleggers konden blijkbaar niet door de zure appel heen bijten. Nu de economie weer op gang komt, is er energie te weinig en de olie- en gasprijzen stijgen - net als het aandeel Royal Dutch Shell - tegen de klippen op.

Volgens beursexpert Geert Schaaij is het zaak dat beleggers vooraf zien aankomen wanneer een aandeel gaat stijgen. Met zijn Beursgenoten is hij specialist in het ontdekken van wat hij zelf ‘de pareltjes’ noemt.

Voor de massa uit

“Ja, bij Beursgenoten duiden we dit soort aandelen regelmatig”, zegt Schaaij. “Massa is kassa, maar voor de massa uitlopen is rijk worden. Een voorbeeld daarvan kan men nu inzien.”

Volgens de beursexpert is het eigenlijk heel simpel: “Iets wat daalt kan ook weer stijgen.” Dat klinkt natuurlijk wel heel erg eenvoudig, maar Schaaij legt het verder uit.

“Het is een kwestie van logisch nadenken en geduld. De dikste vissen worden ‘s nachts gevangen. Als alles donker is en de laatste belegger uit wanhoop zijn aandelen verkoopt en geen analist of krant meer positief is, dan ontstaat er een kans.”

Willen winnen

Natuurlijk moeten er wel aanknopingspunten zijn, geeft Schaaij aan. “De ingrediënten waardoor een koers daalt zijn in veel gevallen ook de ingrediënten waardoor een koers kan stijgen. We hebben een naam voor dit type aandelen: turn around-kandidaten.”

Schaaij ziet een ontwikkeling die hem niet bevalt. “Veel banken hebben hun analisten eruit gegooid. En veel vermogensbeheerders zeggen dat ze analisten hebben, maar dat is vaak niet waar. Daarbij zijn veel analisten grijs omdat ze de massa volgen. Wij willen echt winnen en scoren. Op een gezonde en verantwoorde manier. En dat kan juist omdat aandelen die in die zogenoemde turn around-fase zitten vaak goedkoop zijn, beredeneerd aan de hand van hun balans. Ik heb een voorbeeld van zo’n aandeel dat kun je nu downloaden.”

Schaaij heeft als visie dat tegenstrijdig denken geld oplevert. “Dat is al eeuwen bekend. Mensen willen altijd voorbeelden, maar die zijn pas achteraf te geven. Royal Dutch Shell is bijna 100% gestegen vanaf het dieptepunt. Dieselgate is ook een mooi voorbeeld. Kijk eens naar de koers van Volkswagen. Ook die is uiteindelijk weer omhooggevlogen.”

Koren tussen het kaf

Wie denk dat in de gestegen beurzen van de afgelopen jaren geen pareltjes meer zijn te vinden, heeft het volgens Schaaij goed mis. “Die zit te slapen”, zegt hij zelfs stellig. “Wij hebben ze bij Beursgenoten op dit moment op een rij. Juist omdat iedereen de tech-aandelen en andere gestegen aandelen achternaloopt, vind je koren tussen het kaf.”

Schaaij realiseert zich dat hij zijn woorden met een voorbeeld moet versterken en licht daarom een tipje van de sluier op. “Het gaat om een aandeel in hygiënische middelen, zoals luiers, vochtige doekjes, hygiënische producten voor vrouwen en ga zo maar door. Dit bedrijf deed een overname waarbij ze werden bedrogen, maar een paar weken geleden hebben ze onder druk van de rechter €81 miljoen teruggekregen van de verkopende partij. De koers is van ruim €32 nu beland op €9,20. Een turn around-kandidaat lijkt geboren.”

Het aandeel waar Schaaij op wijst heeft een koerswinstverhouding van 11 en een groeiend dividend. “Nu dit bedrijf een pak geld heeft ontvangen en bevrijd is van het juk, is het logisch dat de focus terugkeert op de groei van de winst per aandeel. Dan gaat het vertrouwen van de beleggers groeien omdat de koers van het aandeel stijgt. Zoals gezegd, je moet slim zijn en voor de massa uit kopen”, aldus Schaaij.

