Blond, knap en vrachtwagenchauffeur: Maaike (22) deelt passie in Mighty Truckers

Ze rijdt met gemak Europa door in een enorme wagen - ‘ik kan beter inparkeren met de vrachtwagen met oplegger dan met de auto’ - maar door een camera worden gevolgd, vond ze dan wel weer spannend. Ze is er naar eigen zeggen geen type voor. “Ik twijfelde enorm toen ik werd gevraagd voor Mighty Truckers”, vertelt ze telefonisch vanuit Zweden, waar ze is voor werk. “Wat me over de streep trok, is dat ik nu kan laten zien dat ik een prachtig vak heb. En dat de transportwereld kansen biedt voor mannen en vrouwen!”

Met de paplepel

Ze werkt nu drieënhalf jaar als chauffeur, maar ze zat als kind al regelmatig in de vrachtwagen van haar vader. Ook haar broer, ooms en neven zijn chauffeur, haar opa was het vroeger. Je zou dus kunnen stellen dat het haar met de paplepel is ingegoten. “Ik vond het altijd al fascinerend, zo’n vrachtwagen. Toch dacht ik eerst een andere kant op te gaan”, vertelt Voortman. “Na de havo kon ik geen passende hbo-opleiding vinden en mijn ouders opperden om naar een mbo-opleiding te kijken. Maar wat? Tot mijn vader zei: ‘Misschien transport & logistiek?’ Het was net of ik op dat moment pas echt voelde dat dat was wat ik wilde.”

Ze is jong, maar gedreven. Ze rondde haar mbo-opleiding in drie jaar af. Rijden kon ze toen al: ze haalde op haar zeventiende haar autorijbewijs en daarna meteen - in de avonduren en op eigen kosten - haar groot rijbewijs. Een ding wist ze zeker: ze ging meteen internationaal rijden. “Mijn broer deed dat al en ik zag regelmatig foto’s voorbijkomen van de mooie plekken onderweg. Dan zat hij in Noorwegen en dan weer in Spanje. Dat leek mij ook geweldig, zo veel van de wereld zien.”

Maar het is niet alleen het reizen waar ze van houdt. “Ik rijd met een open oplegger en vervoer vooral hout, staal, machines of kapotte voertuigen. Het is een uitdaging om die dingen er dan precies goed op te krijgen. Soms best zwaar, maar ook leuk als het is gelukt.”

One of the guys

Dat ze vrouw is, maakt in haar ogen niets uit. “Dat denken mensen wel vaak. Ze vragen dan: ‘Hoe ga jij naar de wc?’ Dan zeg ik: gewoon, naar de wc!” Ze vindt het ook onzin dat het rijden voor haar gevaarlijker zou zijn dan voor een man. “Ik doe hetzelfde als de mannelijke chauffeurs en zou ook niet weten waarom het anders zou moeten. Ik wil gelijk worden behandeld. Ik ben net zo goed een chauffeur, geen chauffeuse. One of the guys!”

Natuurlijk ziet ze wel dat er nog altijd meer mannen dan vrouwen rijden in haar wereld. “Maar die vrouwen zijn er echt wel, en ze komen er ook steeds meer. Ik ben echt niet zo bijzonder. Ik denk wel dat je, als je dit werk gaat doen, het vooral doet omdat je er een passie voor hebt. Je bent tenslotte veel van huis en maakt lange dagen. Ik vind het zelf heerlijk om zo veel alleen te zijn. Als ik rijd, kan ik de hele dag door zingen zonder dat iemand er last van heeft. Als ik aanspraak nodig heb, bel ik wel iemand. Verder kan ik doen en laten wat ik wil en geniet ik van de steeds wisselende omgeving. Ik voel me heel vrij op de weg.”

Huisje-boompje-beestje

Ze hoopt dat de kijkers van Mighty Truckers geïnspireerd raken door het tv-programma en zien hoe mooi haar vak is. Zelf denkt ze nog lang niet aan stoppen, ze is tenslotte net begonnen. “Maar uiteindelijk wil ik ook wel huisje-boompje-beestje. En stel dat ik dan kinderen mag krijgen, weet ik nog niet wat ik ga doen. Daarom wilde ik ook niet wachten met internationaal rijden. De teller staat op 23 landen in drieënhalf jaar tijd, plus drie eilanden. Griekenland staat nog bovenaan mijn lijstje. Nu is het moment om zo veel mogelijk te zien en te genieten.”

Benieuwd naar de avonturen van Maaike en haar medetruckers? In Mighty Truckers zie je hoe het leven van deze vrachtwagenchauffeurs - uit Nederland, Italië en Duitsland - is. Het programma is vanaf nu te zien op discovery+. En vanaf dinsdag 23 november om 20.30u op Discovery.