Tip: ook met een klein cadeau kun je groots uitpakken

De Xbox Series S is de opvolger van de Xbox One S en zoals we al meldden is deze kleine variant volledig digitaal. Dat houdt in dat je de games downloadt en digitaal opslaat op je console. Het beeld is perfect zonder haperingen en je gameplay is vloeiend. Bovendien worden schaduw en belichting realistischer in-game door de ray tracing technologie.

De Xbox Series S is dan ook razend populair, maar bij MediaMarkt nog gewoon te verkrijgen tegen een mooie prijs. In deze maand waar de cadeaus je om de oren vliegen en je vaak niet weet wat je moet geven of vragen, is dat toch een mooie meevaller.

Klein van formaat, groots in prestaties

De Series S levert de kleinste Xbox ooit, maar de prestaties zijn nog altijd indrukwekkend van formaat. We kunnen wel stellen dat de grootte er hier zeker niet toe doet, want deze Xbox doet niet onder voor de vorige generaties. Sterker nog; op een belangrijk punt is er zelfs een verbeterslag gemaakt. Deze Xbox maakt gebruik van NVMe SSD opslag, waardoor de laadtijden korter zijn dan ooit.

Wie nog games digitaal heeft op z’n Xbox One, kan die dankzij de backwards compatibility ook op deze nieuwe Xbox spelen. Bovendien is het geheugen van de console met behulp van een expansion card heel eenvoudig uit te breiden.

De Series S is door veel fans van Xbox enthousiast ontvangen. Op Tweakers wordt de Xbox een ‘goedkoop en aantrekkelijk alternatief’ genoemd voor de duurdere Series X. Met de Series S geniet je zodoende van next-gen gaming tegen een betaalbare prijs.

Meer spelen, minder wachten

Doordat deze Xbox is voorzien van Quick Resume, snelle laadtijden en gameplay tot 120 FPS, haal je echt álles uit iedere gaming-minuut. Er liggen duizenden digitale games op je te wachten om eventuele verveling tijdens de donkere dagen te verdrijven. Waaronder honderden geoptimaliseerde titels die er beter uitzien dan ooit. Leuk om ook eens te checken is de Xbox Holiday Bundle bij MediaMarkt.

Met de Game Pass Ultimate kun je op je Xbox Series S shootergame Halo Infinite en geheel nieuwe Xbox Game Studios-titels al spelen op de dag dat ze uitkomen. Deze Game Pass is een apart lidmaatschap dat alleen instore verkregen kan worden.

De Series S Xbox is in alles het perfecte cadeau voor wie van gaming houdt. En zo zie je maar dat je ook met iets ‘kleins’ groots kunt uitpakken.