Gezonder eten? 5 tips die je gaan helpen

Heb je aan je welverdiende vakantie wat kilootjes teveel overgehouden? Of wil je gezonder eten, maar lukt dat niet altijd? Je bent niet de enige: 9 op de 10 Nederlanders eet niet voldoende fruit en groenten, blijkt uit onderzoek. Zeker na de vakantieperiode, waarin we extra genieten van een drankje, chips of wat minder gezonde maaltijden, is het niet altijd makkelijk om weer terug in het gareel te komen.

Maar het kan. En je hoeft niet meteen alle koolhydraten te schrappen of op slechts 1200 calorieën per dag te leven. Wat je wel kunt doen, is bewuster kijken naar je voeding.

Schuif met verhoudingen

Schep eens 50 procent pasta en 50 procent groentesaus op als je normaal voor 70/30 gaat. Of eet je biefstuk zonder aardappels en met extra groenten.

Vervang producten

Gebruik bloemkoolrijst in plaats van witte rijst of kies volkoren pasta. Schrap niet ineens alle kool-hydraten (je hebt ze ook nodig), minderen is beter.

Vermijd verleidingen

Neem een appel of andere gezonde snack mee voor onderweg, zodat je niet in de verleiding komt om een reep chocola te scoren.

Ontbijt of lunch met groenten

Een smoothie of een maaltijdsoep zijn slimme opties als je het lastig vindt om de richtlijn voor groenten- 350-400 gram per dag - te halen. Voorbeeld van een gezonde smoothie: mix een handje verse spinazie met een banaan, een halve avocado, een scheut (plantaardige) melk en een scheut water.

Weet wat je eet

Plan je maaltijden en haal de boodschappen in huis. Of vries extra soep en pastasaus in. Zo voorkom je last-minute bezoekjes aan de supermarkt (en de kans dat je zwicht voor chips).