Mentale impact vluchten: ‘Ik was dankbaar, maar ook ontzettend eenzaam’

Seedra (24) vluchtte drie jaar geleden uit Syrië met haar moeder en twee zusjes. “Het was een zware reis”, aldus Seedra. “We gingen van Syrië naar Iran en van Iran naar Turkije. Daar zijn we een tijdje gebleven in de hoop met een boot naar Griekenland te kunnen gaan. We sliepen soms nachten achter elkaar in een bos. De enige spullen die ik had, waren de kleren die ik aanhad, een pyjama en een paar shirtjes. Soms moesten we vijf uur lopen om op een plek te komen waar we water of eten konden krijgen. Vanuit Athene zijn we naar Nederland gevlogen, allemaal in aparte vluchten met een week ertussen.”

Van elkaar gescheiden

Eenmaal in Nederland kwamen Seedra en haar familie in verschillende asielzoekerscentra terecht, zo vertelt ze: “In totaal hebben we in zeven verschillende centra gewoond. Het lastige is dat je op dat moment behoefte hebt aan stabiliteit, maar dat kan dan niet. We zijn een paar keer van elkaar gescheiden. Gelukkig hebben we inmiddels met z’n vieren een woning.”

Eenzaam in een vreemd land

Helemaal opnieuw beginnen in een vreemd land met een cultuur en taal die je niet kent, hoe doe je dat? Seedra en haar familie vonden veel steun bij elkaar. “Het heeft twee kanten: je bent op dat moment zo dankbaar dat je veilig en met je familie samen bent. Tegelijkertijd is het heel eenzaam. We kenden hier niemand en spraken de taal niet. Dat was heel moeilijk. We hebben elkaar erdoorheen gesleept. Ons huis lijkt af en toe een kleine school. We studeren regelmatig samen en hebben een regel tijdens het avondeten: dan praten we een half uur Nederlands met elkaar. ’s Avonds doen we vaak spellen, zoals Scrabble. Dat maakt het leuker om de taal te leren.”

Niet thuis zitten huilen

Seedra weet als geen ander hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan mentale gezondheid. “Ik probeerde constant bezig te blijven. Ik wilde niet thuis zitten huilen om wat me is overkomen. Ik begon me te verdiepen in mindfulness en meditatie, maar mijn grootste steun was TeamUp.” Save the Children biedt met dit programma mentale steun aan gevluchte kinderen. De organisatie gelooft in de veerkracht van kinderen. Om nare ervaringen te kunnen verwerken, moeten ze zich gehoord en gezien voelen. Door middel van spel- en bewegingsactiviteiten leren ze bij TeamUp met hun emoties om te gaan, krijgen ze meer zelfvertrouwen en krijgen ze de kans om opnieuw een sociaal leven op te bouwen.

Seedra: „TeamUp heeft mij het recht teruggegeven om een betekenisvol leven te kunnen leiden.” Ⓒ Save the Children

Recht op een betekenisvol leven

Seedra en haar dertienjarige zusje hebben allebei veel aan TeamUp gehad. Seedra: “Ik geloof heel erg in dit programma. Mijn zusje was altijd bang om nieuwe mensen te leren kennen. Die angst is nu een stuk minder. Ze kan zichzelf veel beter uiten en ze kan een stuk beter met haar emoties omgaan. Dat vind ik mooi om te zien. Zelf ben ik nu al een paar jaar begeleider bij TeamUp. Ik vind het fantastisch om te doen. Ik kan niet alleen anderen helpen, maar heb zelf ook veel profijt ervan. TeamUp heeft mij het recht teruggegeven om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Dit is wat ik nodig had om me op mijn plek te voelen in Nederland. De mensen van TeamUp zijn als een tweede familie voor me.”

Andere mensen helpen

Seedra is zo enthousiast over TeamUp, dat ze voor een carrièreswitch gaat. “In Syrië was ik aan het studeren om tandarts te worden. Ik was in eerste instantie van plan om in Nederland de opleiding Tandheelkunde te doen, maar nu ga ik in januari starten met Psychologie. Ik ben van gedachten veranderd door TeamUp. Ik vind het zo fijn om andere mensen te helpen. En ik geloof in de waarde van een goede mentale gezondheid. Als je daar veel aandacht aan besteedt, worden andere aspecten in je leven ook beter. Daarom hoop ik ook dat er meer mensen door TeamUp geholpen kunnen worden. Dat verdienen alle gevluchte kinderen.”

Save the Children zet zich in voor een gezonde mentale ontwikkeling voor alle kinderen. Meer weten over TeamUp en de andere mooie initiatieven van de kinderrechtenorganisatie? Je leest er meer over op de website van Save the Children.