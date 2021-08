Relatie tussen autohandelaar Hans en tevreden klant crasht

Hans is al meer dan 35 jaar autohandelaar in een klein dorp. Hij verhandelt en repareert zo goed als alle auto’s uit het dorp en hij levert met trots vakwerk. Als buurvrouw Anja bij hem een gebruikte Renault Twingo koopt, lijkt dat weer een tevreden klant. Tot Anja met een kapotte hogedrukpomp langs de weg komt te staan en bij Hans een schadevergoeding eist.

Hans (55) heeft de garage in de jaren 80 overgenomen van zijn vader. Van een ‘kleine beurt’ tot de aankoop van een nieuwe of gebruikte bolide, je kunt altijd bij Hans terecht. Schuin tegenover de garage woont buurvouw Anja. Die koopt bij Hans een leuke, gebruikte Renault Twingo, die ze trots aan haar hele familie showt.

Uitgevallen motor

De blijdschap van Anja is helaas van korte duur. Nog geen drie weken later staat ze ‘s nachts met een uitgevallen motor langs de dijk. De Twingo wil niet meer starten en Anja moet een taxi bellen om thuis te komen. Als Hans dit ter ore komt, vindt hij dit natuurlijk erg vervelend voor Anja. Hij biedt haar aan de auto weer terug te nemen en het gehele aankoopbedrag terug te storten. Helaas blijkt Anja meer te willen en eist ze een fikse schadevergoeding.

Hans neemt contact met ons op omdat hij niet weet hoe hij met deze eis moet omgaan. Ik neem de situatie met hem door en vertel hem dat ik vind dat Hans meer dan netjes is geweest. Ook bij een gebruikte auto wil een consument natuurlijk een goed werkend exemplaar. Maar we hebben het hier over een gebruikte Twingo van 7 jaar oud met bijna 180 duizend kilometer op de teller. Dit zie je ook terug in de prijs en is voor iedereen duidelijk. De hogedrukpomp is bezweken door ‘normale slijtage’ en niet door een productiefout of iets dergelijks.

Voor de rechter

Omdat Anja per se de zaak voor de rechter wil laten komen, treffen we elkaar daar. Bij de rechter maak ik duidelijk dat ze eigenlijk nergens recht op heeft. Er is geen sprake van non-conformiteit omdat Hans heeft geleverd wat er van hem mag worden verwacht. Volgens de letter van de wet moet niet alleen de schadevergoeding worden afgewezen, maar is Hans niet eens verplicht de koopovereenkomst te ontbinden en de aankoop te vergoeden. Het aanbod van Hans was al uitermate vriendelijk. Het enige waar Hans toe verplicht is, is de reparatie van het mankement. Daar zou Anja hem minimaal de kans voor moeten geven.

Verborgen reparaties

Het blijkt dat Anja de auto door een derde partij heeft laten beoordelen en onderdelen onnodig heeft laten vernieuwen, alleen niét de hogedrukpomp. Mogelijk omdat de pomp te duur was voor reparatie. Het is een oneerlijke situatie. Door niet transparant te zijn naar Hans ‘ontneemt’ Anja hem de kans om de Twingo te onderzoeken en herstellen. Ze had hem, áls Hans al verplicht was om voor kosteloos herstel te zorgen, in ieder geval de kans moeten geven de auto te repareren.

Terugname en terugbetaling

De rechter geeft ons gelijk. Anja had als consument Hans de kans moeten geven tot herstel. De vordering van Anja wordt dan ook afgewezen. Hans is zo vriendelijk om zijn eerdere voorstel tot terugname en terugbetaling te laten staan. Nu wil Anja daar wel graag gebruik van maken. Liever een goede buur, dan een verre vriend, zullen we maar zeggen.

De Twingo is ondertussen gerepareerd en staat weer te shinen bij Hans in de showroom.

Sjaak Drinkenburg

Jurist Contractuele en Onroerende zaken bij DAS

