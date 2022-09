Beleggen in mkb’s: ‘Een slimme zet voor ervaren beleggers’

Er zijn talloze beleggingsfondsen te vinden in de Nederlandse markt, maar er zijn maar weinig initiatieven waarbij ervaren beleggers terechtkunnen voor investeringen in mkb’s vanaf 100.000 euro. Daar zag Nick Jacobs, oprichter van beleggingsfonds TFH Holland, een kans – niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ondernemers en beleggers.

Hoger rendement en lager risico

“Investeren in mkb’s biedt veel mogelijkheden”, aldus Jacobs. “Je ziet hogere rendementen – een gemiddeld rendement van 11 procent ten opzichte van 8 procent op de beurs – en lagere koersschommelingen dan gemiddeld. Er zit enorm veel waarde voor particulieren in het mkb, maar er waren voorheen niet genoeg mogelijkheden beschikbaar om voldoende te kunnen spreiden. Het minimale inlegbedrag bij de meeste fondsen is 1 miljoen euro. Dan heb je het meestal wel over fondsen van hoge kwaliteit, die transparant zijn en waar je als belegger direct eigenaar wordt.”

“Bij TFH Holland bieden we diezelfde kwaliteit, maar kun je inleggen vanaf 100.000 euro.” Dat is nog steeds een behoorlijke som geld, maar volgens Jacobs is dit fonds vooral interessant voor ervaren beleggers die al een behoorlijke portefeuille hebben opgebouwd. “Wat het mkb een unieke beleggingscategorie maakt, is het hoge rendement en lagere risico in combinatie met de investering in mensen. Het geld wordt binnen Nederland gehouden. Door te investeren in deze bedrijven, draag je bij aan de Nederlandse economie. Dat mensen een stabiele baan hebben en hun gezinnen kunnen onderhouden, maakt al dat dit een waardevolle investering is.”

Nick Jacobs: „Wij dragen actief bij aan de strategische koers van de ondernemingen die we aankopen. Niet veel partijen doen dat, omdat het veel tijd in beslag neemt, maar wij merken dat het wel degelijk effect heeft.” Ⓒ TFH Holland

Stabiele ondernemingen en lagere lasten

Naar welke mkb’s je dan het beste kunt kijken? Volgens Jacobs zijn er drie sectoren waar een hoop winst te behalen is. “We hebben onderzoek gedaan naar welke sectoren het beter doen dan andere. Om die reden investeert TFH Holland enkel in stabiele, winstgevende ondernemingen binnen de sectoren Tech, Food en Health. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan bedrijven die zich bezighouden met cybersecurity. Dat thema wordt in dit digitale tijdperk steeds belangrijker, wat betekent dat daar nu winst te behalen is.”

Sinds TFH Holland op de markt is, hebben diverse fondsen afgekeken bij de investeringsmaatschappij. Volgens Jacobs heeft zijn succes voornamelijk te maken met drie dingen. “Allereerst kun je als belegger rechtstreeks participeren. Je legt direct geld in bij het fonds, waardoor je eigendomsrechten krijgt. Dat geeft je ook het stemrecht om zo nodig in te grijpen. Dat is bij obligaties of certificaten van aandelen niet het geval. Daarnaast gebruiken wij geen banklening. Als wij iets aankopen, doen we dat 100 procent met ons eigen vermogen. Dat betekent: geen rentelasten, geen aflossingsverplichtingen en daardoor lagere vaste lasten.”

Mkb’ers helpen mkb’ers

“Ten derde hechten wij veel waarde aan actief beheer. Wij werken mee bij de ondernemingen die we aankopen; lopen mee met de directie, praten met werknemers, leren hun werkprocessen, et cetera. We dragen dus actief bij aan de strategische koers van zo’n onderneming. Dat doen niet veel partijen, omdat het veel tijd in beslag neemt. Maar we merken dat het effect heeft: het zorgt voor een beter rendement en risicobeheer. Als er iets gebeurt, kun je sneller inspringen.”

Het actieve beheer van TFH Holland biedt ook mogelijkheden voor investeerders die zelf een vinger in de pap willen hebben. “Wij geven investeerders de keuze: wil je een actieve of passieve investeerder zijn? Je kunt op de hoogte gehouden worden via nieuwsbrieven en ons speciale ‘investor portal’, maar als je actief wil beheren, gaan we samen kijken naar de mogelijkheden. We merken dat veel ondernemers dat waarderen. Ze kunnen bijvoorbeeld op kantoor mee brainstormen over of er groeikansen zijn die we over het hoofd hebben gezien of over hoe realistisch het groeiplan is. Juist ondernemers zien dat, omdat zij anders denken dan consultants. Die kennis is enorm waardevol, voor ons, voor de investeerder én voor de onderneming. Het zijn mkb’ers die andere mkb’ers helpen, hoe mooi is dat?”