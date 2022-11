Lonneke (53): ‘Ik ging van een uitzichtloze situatie naar een vaste baan vol kansen’

“Ik zat thuis met een uitkering en was ten einde raad”, aldus Lonneke. “Ik bleef solliciteren en solliciteren, maar die fijne baan kwam maar niet. De situatie voelde uitzichtloos.” Toch bleef ze niet bij de pakken neerzitten. Ze verlegde haar grenzen en deed er alles aan om haar kansen te vergroten. “Ik heb visitekaartjes laten maken, ben banenmarkten afgegaan, hield mijn LinkedIn-pagina goed bij en bleef netwerken. Ik kwam uit de bankwereld, maar ben uiteindelijk in een andere hoek gaan kijken.”

Positief blijven

Ondanks de lastige situatie waarin Lonneke zat, bleef ze positief. “Ik probeerde het als een leerproces te zien. Mijn eerste prioriteit was: zorg dat je niet in de schulden komt. Dan maar geen nieuwe kleding of vakantie, als ik mijn vaste lasten maar kan betalen. Kijk naar wat je wel kan en blijf volhouden, hoe moeilijk het ook is.”

Eindelijk een fijne baan

Uiteindelijk kwam Lonneke uit bij de Belastingdienst, waar ze nu nog steeds werkt. “Ik begon op de afdeling Centrale Administratie Processen en ben inmiddels uitgegroeid tot behandelfunctionaris loonvorderingen. Het was een ontzettende opluchting dat ik eindelijk een fijne baan had gevonden. Ik ben er nog steeds iedere dag blij mee. Vooral de werksfeer vind ik heel prettig. Ik kan hier volledig mezelf zijn. En als je ergens niet uitkomt, zijn er altijd mensen bereid je te helpen. Dat vind ik belangrijk.”

Mogelijkheden zijn eindeloos

Het grootste voordeel aan werken bij de Belastingdienst is volgens Lonneke de mogelijkheid om te blijven leren. “Als je eenmaal binnen bent, zijn de mogelijkheden eindeloos. Of je nu 25 of 55 bent; het is nooit te laat om je carrière om te gooien. Dat kan al helemaal bij de Belastingdienst. Er zijn genoeg opties als je wil doorleren, hogerop wil komen of voor een andere functie wil gaan. Ik vind het zelf ook fijn om te kunnen doorgroeien en nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

Altijd blijven leren

Dat leergierige heeft Lonneke haar hele leven al gehad. In haar vrije tijd verslindt ze Nederlandse en Engelse literatuur. “Ik kan helemaal opgaan in een verhaal. Het mooie aan boeken vind ik dat het voelt alsof je in een andere wereld bent. Je kunt overal heen, terwijl je lekker ontspannen op de bank zit. Als ik een goed boek lees, wil ik altijd meer weten. Dat zie ik ook terug in mijn werk: ik probeer een onderwerp dan helemaal uit te pluizen. Dat past bij mij en is misschien ook wel de reden waarom ik uiteindelijk deze baan heb gevonden: ik bleef mezelf ontwikkelen en gaf niet op tot het me lukte.”

