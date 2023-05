Carrièreswitch als vijftigplusser: ‘Nu bepaal ik mijn eigen werktijden’

“Ik kom uit de internationale marketing en sales, een totaal ander vakgebied dus”, vertelt Pim. “Toen dat werk ophield en ik opnieuw moest solliciteren, kwam ik erachter dat mijn jarenlange ervaring eigenlijk tegen me werkte. Ik was overgekwalificeerd of paste niet in het profiel dat bedrijven zochten.”

Woordje Grieks

Na een tijdje zonder werk te hebben gezeten, besloot Pim te doen waar hij goed in was. “Ik voerde een marketinganalyse op mezelf uit. En stelde mezelf de vraag: als men mij niet wil, wat wil ik dan?”

“Allereerst spreek ik mijn talen: een woordje Grieks, een beetje Chinees.” Ten tweede ben ik in Amsterdam geboren en opgegroeid: die stad ken ik van voor tot achter. En ten derde: autorijden vind ik leuk. Ik heb ooit in de jaren 80 al taxi gereden. Een vriend van mijn jeu de boulesvereniging raadde me aan om weer als taxichauffeur te gaan rijden.”

Dat pakte goed uit. Hij haalde zijn taxipapieren, leasede een auto en kon aan de slag als zelfstandig chauffeur en meldde zich ook aan bij Uber. “En dan is het wachten op je eerste passagier.”

Interactie

Inmiddels zijn we zeven jaar verder en rijdt Pim nog altijd met veel plezier door Amsterdam voor zijn klanten. Geen rit is hetzelfde, vertelt hij. “Je hebt de hele wereld in je auto. Toeristen, expats, Amsterdammers, BN-ers, senioren, jongeren: alles komt voorbij en je weet nooit wat de volgende rit je gaat brengen.”

“De interactie met passagiers is wat dit werk leuk maakt. Veel mensen maken een praatje, ze zijn geïnteresseerd in de stad of in jou. Omdat Amsterdam mijn eigen stad is, kan ik er een hoop over vertellen. De meeste ritten zijn heel vermakelijk. Op een avond maak je al snel zo’n 25 ritjes: rijden via Uber is erg efficiënt omdat je, als je passagier is uitgestapt, meestal kort daarop het volgende rit verzoek krijgt. Dus je kunt lekker doorwerken.”

Eigen werktijden

Zelf woont Pim inmiddels niet meer in de hoofdstad, maar in Hilversum. “Met mijn vrouw en onze kat Youp. Dat schrijf je als Youp en niet als Joep, het is immers een Gooise kat”, grapt hij. “Ik stap ’s middags in mijn auto en rijd via het Gooi naar Amsterdam Zuidoost. Tegen die tijd heb ik mijn eerste rit al wel te pakken. En ’s nachts word ik bij thuiskomst enthousiast opgewacht door Youp voor een middernachtelijke snack.”

Zijn tweede carrière is totaal anders dan zijn eerste – maar het bevalt Pim erg goed. “Ik managede bedrijven, was altijd aan het werk en veel op reis. Het fijne aan het werk wat ik nu doe, is dat ik mijn eigen werktijden kan bepalen als ondernemer.”

“Mijn vader kreeg Alzheimer. Inmiddels is hij overleden. Maar een paar jaar terug werd ik regelmatig gebeld als er iets met hem aan de hand was. Ik kon dan mijn rit afmaken, de passagiers afzetten, de Uber app uitdoen en naar hem toe rijden. Dat had tijdens mijn vorige loopbaan nooit gekund. Dan had ik in het vliegtuig gezeten als ze me hadden gebeld. Zelf bepalen wanneer je werkt en met wie je samenwerkt, is wat dat betreft een groot goed.”

Veiliger

Behalve de flexibele tijden, is het vooral het contact met mensen en de afwisseling die maken dat Pim nog steeds gelukkig is in zijn werk. “Via Uber rijd je zonder contant geld, dat is prettig. Een heel enkele keer heb ik weleens een onprettige passagier gehad. Maar dat komt bijna niet voor. Bij wangedrag kun je als passagier op het platform worden geblokkeerd.”

Dat geldt ook andersom: chauffeurs worden na elke rit met een ratingsysteem beoordeeld door passagiers. Klanten voelen zich hierdoor veiliger. “Dat hoor ik inderdaad wel terug, ja. Als je via Uber rijdt, heb je als chauffeur een duidelijk profiel in de app. Als klant zie je aan welke chauffeur je wordt gekoppeld, welke auto met welk nummerbord komt voorrijden en hoe de beoordeling van andere klanten is.”

Pim is voorlopig dus nog dik tevreden met zijn carrièreswitch. “Zolang ik nog niet met een rollator loop, ga ik nog wel even door.”

OVER UBER

De Uber app biedt veel voordelen voor taxichauffeurs. Zo hebben ze de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer ze de app aanzetten om te gaan werken. Ook zien ze waar de rit naartoe gaat, voordat ze deze accepteren of voorbij laten gaan. Chauffeurs vertellen graag over hun werk en hoe ze dit combineren met wat zij belangrijk vinden in het leven. Ben jij chauffeur en wil je deze voordelen ervaren? Kijk dan op uber.com.