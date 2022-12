Hans kookt voor oudere buurtgenoten: ‘Het is fijn om verrast te worden’

Het is niet dat Hans en zijn vrouw Patricia zich hoeven te vervelen met hun drukke banen en hun samengestelde gezin van vier kinderen van 4, 6, 13 en 15 jaar. Maar hij houdt van koken en, zoals hij zelf zegt: “Als je toch al voor een groot gezin kookt, kan zo’n extra bord er wel bij. Patricia en ik vinden het heel belangrijk om iets te doen voor anderen. En het leuke is: via Stichting Thuisgekookt leren we oudere inwoners van onze woonplaats Wassenaar beter kennen.”

Moeilijke eetwensen

Via Stichting Thuisgekookt worden mensen die door hun leeftijd, gezondheid of handicap niet makkelijk elke dag voor zichzelf kunnen koken, gekoppeld aan een buurtgenoot die voor hen een extra portie kookt. Ze betalen daarvoor slechts de kostprijs en een kleine commissie (10%) over de maaltijdprijs. Stichting Thuisgekookt is een van de initiatieven die in 2022 een eenmalige schenking heeft ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Deze schenking is mogelijk gemaakt door deelnemers aan de loterij. Met de 500.000 euro die Stichting Thuisgekookt heeft ontvangen, kan de stichting groeien en professionaliseren. Er zijn tot nu toe al 21.000 thuiskoks door het hele land aangesloten bij Stichting Thuisgekookt.

Patricia kwam een aantal maanden geleden met het idee om thuiskok te worden en Hans vond het ook meteen een ‘supergoed initiatief’. In de praktijk is hij meestal degene die kookt. “Ik ben zelfstandige en kan mijn werktijden flexibel indelen.” Via de stichting zijn ze gematcht met een ouder echtpaar en met Solvejg Dunnewolt. “We hebben kennisgemaakt met Solvejg en het klikte zo leuk. Bovendien heeft ze geen moeilijke eetwensen; ze lust alles, dat maakt het makkelijk om voor haar te koken.”

Kritisch publiek

Thuis heeft Hans natuurlijk al een kritisch publiek aan de keukentafel. “Zeker de jongste twee eten nog niet heel veel. En de oudste eet soms toch ineens niet mee, omdat ze andere plannen heeft.” Solvejg is dankbaar voor de porties die ze krijgt, want het scheelt haar een paar keer koken. “Voor één persoon een maaltijd klaarmaken, is niet leuk. Nu ik eten van Hans krijg, kook ik nog twee keer per week zelf, soms voor twee avonden. Ik haal ook vaak een maaltijd bij de slager.”

Ze eet dankzij de thuiskok anders dan wanneer ze zelf kookt, vertelt ze. “Ik heb over de hele wereld gewoond, dus ik heb al veel geproefd. Maar als ik mag kiezen, ga ik voor de Hollandse pot, zoals een lekkere stamppot andijvie. Door Hans eet ik nu vaker pasta en rijst. Soms maak ik er nog een beetje sla bij, want als je ouder wordt, moet je niet meer te veel koolhydraten eten. Geeft niks hoor, je mag blij zijn als je mag mee-eten. Het is ook wel eens fijn om verrast te worden; op mijn leeftijd leer je anders niks nieuws meer.”

Extra aanspraak

Hans fietst op maandag en donderdag langs Solvejg met een bakje eten. “Misschien nog wel belangrijker dan de maaltijd zelf is dat je even een momentje hebt om te kletsen”, zegt hij. “Ook al is Solvejg een superondernemende dame, die nog werkt als fysiotherapeut en balanstherapie geeft. Als je op leeftijd bent en alleen woont, is wat extra aanspraak altijd fijn.”

Solvejg mag van Hans en Patricia niets betalen voor het eten, ook de kostprijs niet. “Ze gaat gewoon mee in ons programma voor het avondeten, dus dat is echt niet nodig”, verklaart Hans. Solvejg heeft op haar beurt iets bedacht om het echtpaar te bedanken. “Ik wil niks zomaar, dus nodig ik ze gewoon af en toe uit om ergens een hapje te eten.”

