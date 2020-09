Nieuwe baan of voor jezelf begonnen? Praat mee!

We willen je graag interviewen over je motivatie (was dit altijd al je droom? Merkte je dat je meer tijd met je kind(eren) door wilde brengen? Of ben je juist een leukere moeder als je méér werkt?) en we willen ook graag een mooie foto van jou (en eventueel je kind(eren) laten maken voor in VROUW magazine. We zijn ook benieuwd naar de gevolgen van je keuze op je kinderopvangtoeslag en hoe je hiermee omgaat, want we maken dit verhaal in samenwerking met de Belastingdienst. En veranderingen in je situatie, zoals in het inkomen of het aantal opvanguren, hebben invloed op je kinderopvangtoeslag. De nadruk van het verhaal ligt echter op jouw persoonlijke keuze. Er is dus ruimte om te vertellen over je nieuwe baan, je nieuwe rol als moeder of je eigen bedrijf!