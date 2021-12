Online Intermediairdagen met ruim 11.000 deelnemers voor herhaling vatbaar

Margreet de Jong is mede-eigenaar van KIK accountants & belastingadviseurs. Ze woonde vier kennissessies bij tijdens de IMD: Belastingplan 2022, Mandatory Disclosure Rules, Schenk- en Erfbelasting en Internationaal. „Tijdens de IMD hoorde ik veel nieuwe dingen. Vooral de sessie Mandatory Disclosure Rules sprong eruit. Door de sessie werd ik mij extra bewust van de meldingsplicht die ik als fiscaal dienstverlener heb bij verschillende soorten internationale adviezen. Oók als het gaat om zaken waarvan ik weet dat ze honderd procent legaal zijn.”

Op belastingdienst.nl/mdr staat een flowchart met welke constructies gemeld moeten worden. “Die ga ik zeker nog raadplegen. Verder viel het mij tijdens de IMD op dat een aantal disciplines eigen communicatiekanalen hebben. Zo heeft het team Internationaal een eigen telefoonnummer. Dit kun je als fiscaal dienstverlener rechtstreeks bellen bij vragen. En het team Mandatory Disclosure Rules heeft een eigen LinkedIn-account. Heel handig als je iets wil vragen.”

„Of ik andere fiscaal dienstverleners aanraad volgend jaar deel te nemen aan de IMD? Ja, ik vind dit event heel waardevol. Als fiscaal dienstverlener ben je een generalist, je weet van alles een beetje. Tijdens de IMD word je bijgepraat over allerlei onderwerpen. En je kunt vragen stellen aan experts. Heel laagdrempelig. Dat is fijn.”

Ieder jaar weer nuttig

Richard Kamsteeg is eigenaar van Kamsteeg Administratie en neemt al meer dan tien jaar deel aan de IMD. „Ook dit jaar was het weer nuttig. Zo ben ik bijgepraat over de wijzingen in de wet- en regelgeving en de digitalisering bij en werkwijze van de Belastingdienst. Denk bij dat laatste aan de aandachtsgebieden waar specifiek op gecontroleerd gaat worden bij de aangifte. Dit jaar woonde ik in totaal zes kennissessies bij.”

„Welke eruit sprongen? Ik vond de kennissessie FIOD erg interessant. Niet zozeer omdat ik hier in de praktijk mee te maken heb, maar wel omdat ik mij bewust ben van het risico van fraude en infiltratie van de onderwereld in de maatschappij. Daarnaast was de sessie Inkomstenbelasting fiscale aspecten beëindiging onderneming de moeite waard. Er werden veel zaken besproken die ik wel wist, maar nu eens in hun totale verband zag.”

„Behalve de sessies die ik bijwoonde, wil ik er twee terugkijken zodra ze online staan op het Forum Fiscaal Dienstverleners: Belastingplan 2022 en Toeslagen wet- en regelgeving en maatwerk. Wat ik verwacht van de IMD 2022? Ik hoop dat ze weer fysiek zijn. De reuring tijdens zo’n real life event is altijd erg gezellig!”

Meer deelnemers dan verwacht

Berthold Komduur is als coördinator Kenniscentrum fiscaal dienstverleners al een aantal jaar betrokken bij de IMD. “Ook dit jaar blik ik weer met trots terug op de IMD. Er namen veel meer fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals deel dan in 2020, ruim 11.000! Wat ik dit jaar het opvallendst vond? Naast alle inhoudelijke sessies deelden we tijdens de IMD dat fiscaal dienstverleners bij de Belastingdienst voortaan doorlopende machtigingen kunnen registreren. Met de doorlopende machtiging krijgen zij de Serviceberichten Aanslag, Serviceberichten toeslagen en/of gegevens van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting van de klant binnen, zonder jaarlijks opnieuw toestemming te hoeven vragen. Dat scheelt fiscaal dienstverleners en hun klanten veel werk en de Belastingdienst op termijn miljoenen brieven.”

„Verder was het mooi om te zien dat er, ondanks de digitale editie, volop interactie was. Zo stelden deelnemers honderden vragen in de chatboxen tijdens de sessies en op de virtuele informatiemarkt. Die vragen gaan we bundelen en de antwoorden van onze experts publiceren we de komende weken op het Forum Fiscaal Dienstverleners. Daar kunnen deelnemers vanaf eind december ook alle video’s van de sessies terugkijken. En in de loop van 2022 staat op het forum meer informatie over de IMD 2022. We hopen dat de IMD dan weer in real life kunnen plaatsvinden. Dat maakt de IMD nóg waardevoller.”

