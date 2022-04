Met deze tips voel je je nog meer thuis in je eigen huis

Wat zijn we toch veel thuis geweest. Misschien wel meer dan ons lief was. Maar waarschijnlijk heb je hierdoor wel ontdekt dat het ontzettend belangrijk is om je prettig te voelen in je huis. Ook al ga je nu waarschijnlijk weer wat vaker de hort op, je gaat altijd weer een keer naar huis. Dan is het natuurlijk fijn als je ook écht thuiskomt. Dat jouw huis aanvoelt als die warme jas. Wij zorgen alvast voor wat inspiratie, maar voorop staat: doe vooral waar jíj je goed bij voelt!

Rust en kwaliteit

Interieuradviseurs van Piet Klerkx hebben hun blik laten schijnen over de trends voor dit jaar en daaruit blijkt dat rust en kwaliteit de hoofdrollen spelen. Zo kun je een keuze maken voor grotere meubels van goede kwaliteit in plaats van allerlei kleinere artikelen. Neem bijvoorbeeld een grote gezellige bank waar je met het hele gezin op kunt ploffen, of een mooie ruime eettafel met lekkere stoelen, om nog heerlijk te kunnen natafelen en borrelen.

Kleuren

Natuurlijk kies je in je woning vooral voor kleuren die jij mooi vindt en waar je relaxed van wordt. Wanneer je dit jaar trendy wil zijn kun je eens experimenteren met olijfgroen. Ook andere warmere kleuren die ons doen fantaseren over vakanties doen het goed. Denk daarbij aan terracotta of zandkleur.

Laat je inspireren

Dat we er weer op uit mogen heeft als groot voordeel dat je weer heerlijk kunt struinen in meubelwinkels. Want zeg zou zelf: die gave stoel, dat prachtige bankstel of heerlijke bed moet je toch echt even uitproberen.

Het thuiskantoor

Het thuiswerken zal voor velen (deels) een blijvertje zijn. Dus heeft in onze huishoudens een nieuw fenomeen de kop opgestoken: het thuiskantoor. Was er voorheen nauwelijks aandacht voor een werkplek in huis, nu gaan we hier toch echt serieuzer werk van maken. Richt jouw werkplek sfeervol in en zorg ook voor een fijne stoel waar je even ontspannen iets kunt lezen. Kies voor leuk behang of schilder een muur in een bijzondere kleur, voor een inspirerende omgeving. Dat is een stuk leuker dan op kantoor naar die grijze archiefkasten kijken. Maak het overigens ook weer niet té hysterisch. Je moet je natuurlijk wel kunnen concentreren.

